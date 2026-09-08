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BŞEÜ ile Bilecik Ziraat Odası ortaklığı bölge tarımının altyapısını güçlendiriyor

BŞEÜ ile Bilecik Ziraat Odası arasında imzalanan protokolle fakülteye cihaz ve teknik malzeme hibe edildi; hedef araştırma altyapısı ve uygulamalı eğitimi güçlendirip yerel tarımın gelişimine katkı sunmak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Ayşe Şen

BŞEÜ ile Bilecik Ziraat Odası ortaklığı bölge tarımının altyapısını güçlendiriyor

BŞEÜ ve Bilecik Ziraat Odası iş birliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Bilecik Ziraat Odası arasında bölgesel tarımsal kalkınmayı desteklemeye yönelik bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, tarım alanındaki bilimsel çalışmaların desteklenmesi, araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve bölge tarımına yönelik ortak faaliyetlerin artırılmasını amaçlıyor.

Protokol, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Ahmet Sevinen tarafından resmen imzalandı. Anlaşma kapsamında Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesine oda tarafından belirlenen çeşitli cihaz ve teknik malzemeler hibe edildi; bu destekle laboratuvar altyapısının geliştirilmesi ve yürütülecek bilimsel araştırmaların kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

hibe ve altyapı yatırımı:

Hibe edilen cihaz ve teknik malzemeler, fakültenin deneysel kapasitesini doğrudan etkileyebilecek nitelikte. Bu tür donanım yatırımları, saha verilerinin toplanması ve deneysel çalışmaların yürütülmesinde zaman ve maliyet avantajı sağlayarak proje üretimini hızlandırabilir. Ayrıca laboratuvar altyapısındaki iyileşme, akademik personel ve öğrenci projelerinin çeşidini ve kapsamını artırma potansiyeline sahip.

eğitim ve saha odaklı çalışmalar:

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı iş birliğine ilişkin olarak şunları belirtti: "Protokol çerçevesinde Bilecik Ziraat Odası ve Üniversitemiz; tarımsal araştırmaların geliştirilmesi, bilimsel projelerin desteklenmesi ve öğrencilerin uygulamalı eğitim ile saha deneyimi kazanmasına yönelik ortak çalışmalar yürütecek. Gerçekleştirilen iş birliğiyle, üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi ve bilimsel bilgi ile saha deneyiminin buluşturularak bölge tarımının gelişimine katkı sunulması amaçlanıyor".

İmzalanan protokolün kısa ve orta vadede beklentileri arasında araştırma projelerinin arttırılması, öğrencilerin uygulamalı eğitim fırsatlarına erişiminin genişletilmesi ve bölgeye özgü tarımsal çözümlerin geliştirilmesi yer alıyor. Üniversite ile sektör arasındaki bu tür yerel iş birlikleri, hem bilimsel bilginin uygulamaya dönüşmesini kolaylaştırıyor hem de bölge tarımının rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini destekleme potansiyeli taşıyor.

BŞEÜ İLE BİLECİK ZİRAAT ODASI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

BŞEÜ İLE BİLECİK ZİRAAT ODASI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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