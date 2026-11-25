Manas’ta 10 yıllık işletme dönemi

TAV Havalimanları iştiraki BTA, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Manas Uluslararası Havalimanında yiyecek ve içecek alanlarının işletmesini üstlendi. Şirket, Helios Duty Free ile kurduğu ortak girişimle havalimanı işletmeciliği için 10 yıllık sözleşme imzaladı ve Manas’ı portföyündeki 16. havalimanı yaptı.

Sözleşme, yatırım ve açılış takvimi:

Ortak girişim, havalimanında toplam bin 850 metrekarelik alanda yedi yiyecek ve içecek noktasını işletmeyi planlıyor. Projenin hayata geçirilmesi için ayrılan yatırım tutarı yaklaşık 5 milyon avro olarak belirtildi. İşletmelerin kademeli açılışı 2027’nin Şubat ayı itibarıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Marka seçkisi ve bölgesel strateji:

Manas’ta BTA’nın kendi markaları Enzo ve Brewmarkın yanı sıra, Kırgızistan pazarına ilk kez girecek uluslararası markalar Burger King ve Costa Coffee hizmet verecek. Konuya ilişkin olarak BTA CEO’su Baha Bülbül şunları söyledi: "Kazakistan’da elde ettiğimiz başarının ardından Kırgızistan’da da faaliyete geçerek Orta Asya bölgesindeki ayak izimizi genişletiyoruz. Manas Havalimanı’nda Helios Duty-Free’nin yerel pazar bilgisi ve perakende deneyimini BTA’nın uluslararası havalimanı yiyecek ve içecek işletmeciliğindeki uzmanlığıyla bir araya getiriyoruz. Bu iş birliğiyle farklı yolcu ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmayı ve bölgedeki büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz".

Helios Duty Free CEO’su Faruk Yılmaz ise "Kırgızistan’daki havalimanı perakendeciliği deneyimimizi BTA’nın yiyecek ve içecek alanındaki uluslararası uzmanlığıyla bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğinin yaratacağı sinerjiyle Manas Uluslararası Havalimanı’nda yolcularımıza daha geniş bir marka seçkisi ve daha yüksek standartlarda hizmet sunacağız" diye konuştu.

Manas Uluslararası Havalimanı, Kırgızistan’ın en büyük havalimanı olarak Bişkek’ten yaklaşık 40 destinasyona direkt bağlantı sağlıyor ve 2025’te 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Havalimanı, ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu Asman Hava Yollarının ana üssü konumunda; ayrıca Türk Hava Yolları ve Pegasusun İstanbul–Bişkek arasında direkt uçuşları bulunuyor.

MANAS ULUSLARARASI HAVALİMANI