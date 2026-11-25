Etkinlikte öne çıkanlar:

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği, Menteşe ilçesindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Etkinlik, öğretmenlerin eğitimci kimliklerinin yanı sıra sanatsal ve edebi yönlerini görünür kılmayı amaçladı. Program kapsamında hem görsel sanatlar hem de yazın dünyasından örnekler yer aldı.

Sergi ve görsel çalışmalar:

Etkinlikte 24 ressamın eserleri sergilendi. Öğretmen ressamlar farklı teknik ve üsluplarla hazırladıkları çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sundu; resim sergisi aynı zamanda küçük çaplı bir belgesel film gösterimi ve müzik performanslarıyla desteklendi. Sergide, eğitimin yaratıcı pratiklere nasıl yansıdığına dair örnekler dikkat çekti.

Yazar buluşmaları ve etkinlik akışı:

8 yazar ise imza günü ve söyleşi programında okurlarıyla bir araya geldi. Yazarlar eserleri ve edebiyat üzerine görüşlerini paylaştı; imza-dinleti bölümleri okuyucularla doğrudan etkileşim sağladı. Etkinlik boyunca, öğretmenlerin eğitim alanındaki emeklerinin yanı sıra kültür ve sanat hayatına yaptıkları katkılar da vurgulandı.

Resim sergisi, imza günü, söyleşi, belgesel gösterimi ve müzikten oluşan program, katılımcılara zengin ve çok sesli bir deneyim sundu ve ilçenin kültür yaşamına canlılık kattı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE, MUSANDER VE KALI MERHABA DERNEĞİ TARAFINDAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAPSAMINDA ORTAKLAŞA DÜZENLENEN "ÖĞRETMEN RESSAMLAR VE YAZARLAR" ETKİNLİĞİ, SANATSEVERLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.