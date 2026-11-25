tören ve katılımcılar:

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Proje Destek Ofisi, 2025-2026 yıllarında ulusal ve uluslararası destek programlarında başarı gösteren akademisyenleri onurlandırmak üzere "Proje Başarıları Plaket Takdim Töreni" düzenledi. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleştirilen programda plaketler, 50 akademisyene takdim edildi. Törene BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç katıldı.

rektorun vurguları ve rakamsal başarılar:

Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, açılış konuşmasında üniversitenin proje üretme kapasitesindeki artışı ve bunun arkasındaki dinamizmi vurguladı. Çağlar, son beş yılda projelerde 6 katın üzerinde, uluslararası projelerde ise 9 katın üzerinde artış sağlandığını belirtti. Ayrıca elde edilen yayınların Q1 ve Q2 dergilerde yayımlanma performansı bakımından araştırma üniversitelerini geride bıraktıklarını ifade ederek, bunun üniversite adına önemli bir başarı olduğunu kaydetti. Rektör Çağlar, BTÜ’nün görünürlüğüne dikkat çekerek EngiRank 2026 sıralamasında Türkiye’den listeye giren 19 üniversite arasında yer almanın ortak emeğin bir sonucu olduğunu söyledi.

araştırma ekosistemi ve hedefler:

BTÜ’de yürütülen proje çalışmalarının araştırma ekosistemine katkısına değinen Çağlar, şu anda üniversitede 253 aktif proje bulunduğunu açıkladı ve "Her iki akademisyenimizden birinin aktif bir araştırma projesinde yer aldığı güçlü bir araştırma ekosistemine sahibiz" dedi. Hedefin tüm akademisyenlerin en az bir projede aktif paydaşı olması olduğunu belirten Rektör, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki birikimin nitelikli bilimsel çıktılara ve uluslararası iş birliklerine dönüştürülmesinin sürdürüleceğini vurguladı.

ofisin rolü ve plaket takdimi:

Proje Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler, ofisin kuruluşundan bu yana akademisyenlere sunduğu bilgilendirme, rehberlik ve proje geliştirme destekleri hakkında bilgi verdi. Dr. Güler, bu çalışmaların üniversitede proje kültürünün gelişmesine önemli katkı sağladığını ve son yıllarda başvurularda ile destek almaya hak kazanan proje sayılarında artış yaşandığını belirtti.

Konuşmaların ardından 2025-2026 döneminde yürüttükleri projelerle başarı gösteren 19 profesör, 14 doçent, 15 doktor öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 50 akademisyene plaketleri Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar tarafından takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE (BTÜ), 2025-2026 YILLARINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI KAPSAMINDA BAŞARILI PROJELERE İMZA ATAN 50 AKADEMİSYENE PLAKET TAKDİM EDİLDİ. BTÜ’NÜN BAŞARILARIYLA ÖNE ÇIKAN VE GİDEREK DAHA FAZLA TANINAN BİR ÜNİVERSİTE HÂLİNE GELDİĞİNİ VURGULAYAN REKTÖR PROF. DR. NACİ ÇAĞLAR, HEDEFLERİNİN TÜM AKADEMİSYENLERİN EN AZ BİR PROJEDE AKTİF OLARAK YER ALMASINI SAĞLAMAK OLDUĞUNU İFADE ETTİ.