Güney Koreli akademisyenin Gaziantep temasları

Güney Kore’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından DaeguHaanyUniversity öğretim üyesi Prof. Dr. JichungSong, 26 Kasım 2026 tarihinde Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ni (GİBTÜ) ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında üniversitenin akademik birimleri ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi incelenecek, iki kurum arasında somut iş birliği olanakları ele alınacak.

Ziyaret programı ve görüşme gündemi:

Prof. Dr. JichungSong, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir tarafından makamında kabul edilecek. Toplantıda akademik iş birliği modelleri, ortak araştırma projeleri, uluslararası eğitim programları ve akademik personel hareketliliğinin nasıl geliştirilebileceği konuşulacak. Görüşmelerde özellikle geleneksel tıp alanında bilgi ve deneyim paylaşımı ile ortak proje üretimine öncelik verilmesi planlanıyor.

GETAT merkezindeki incelemeler ve iş birliği fırsatları:

Rektörlük ziyaretinin ardından Prof. Dr. JichungSong, GİBTÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezini ziyaret ederek Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Göl ve merkezde görev yapan akademisyenlerle bir araya gelecek. Merkezin uygulama ve araştırma altyapısı yerinde incelenecek; klinik uygulamalar, araştırma alanları ve eğitim programları hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapılacak.

Ziyarette gündeme gelecek başlıklar arasında geleneksel tıp eğitimi programlarının uyarlanması, ortak akademik yayınlar ve araştırma fonlarına başvuru süreçlerinin koordinasyonu ile öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları bulunuyor. Bu adımların GİBTÜ’nün uluslararasılaşma hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

Prof. Dr. JichungSong’un uzmanlık alanı ve uluslararası itibarı:

Geleneksel Kore tıbbı, klasik tıp metinleri ve sağlık bilişimi konularında çalışmalar yürüten Prof. Dr. JichungSong, alanındaki uluslararası faaliyetleriyle tanınıyor. Song’un geleneksel tıp alanındaki katkıları nedeniyle 2023 yılında Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı tarafından takdir edildiği not ediliyor. Bu birikimin GİBTÜ ile yapılacak iş birliklerinde bilgi aktarımı ve proje geliştirme açısından önemli bir kaynak olması öngörülüyor.

GİBTÜ yetkilileri, Güney Kore’den gelen bu ziyaretin hem GETAT merkezinin uluslararası ağını genişleteceğini hem de iki üniversite arasında kalıcı iş birlikleri için zemin hazırlayacağını belirtiyor. Üniversite, farklı coğrafyalardan akademisyenleri ağırlama ve ortak çalışma fırsatları oluşturma vizyonunu sürdürmeye devam ediyor.

GÜNEY KORE’DEN GİBTÜ’YE AKADEMİK ZİYARET