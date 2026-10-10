Buca balık halinde gece denetimi: 45 kilogram yasa dışı ürün müsadere edildi

Buca Balık Hali'nde gece denetimi

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Buca Balık Hali'nde gerçekleştirdikleri gece denetiminde mevzuata aykırı avlandığı ve satışa sunulduğu tespit edilen su ürünlerine el koydu. Denetim kapsamında işletme ve şahıslara idari para cezası uygulandı.

Denetimde yapılan tespitler:

Kontrollerde satış alanları, nakil araçları ve ürün stokları titizlikle incelendi. Özellikle tarımsal üretim planlaması kapsamında yer alan hamsi ve istavrit başta olmak üzere tüm su ürünlerinin avlanma standartlarına ve yasal boyut limitlerine uygunluğu kontrol edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırı şekilde avlanarak satışa sunulan toplam 45 kilogram su ürününe el konuldu. Ele geçirilenler arasında 8 kilogram orfoz, 27 kilogram zıpkınla avlanmış çeşitli türlerde balık ile 10 kilogram av yasağı döneminde bulunan ahtapot yer aldı.

Yasal işlem ve denetimlerin hedefi:

İşletme ve şahıslar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanarak idari para cezası kesildi. Yetkililer, denetimlerin amacını deniz ekosistemini korumak, yasadışı avcılığın önüne geçmek ve tüketicinin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak olarak açıkladı. İl genelinde kontrol ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

İZMİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ SU ÜRÜNLERİ KONTROL EKİPLERİ, BUCA BALIK HALİ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE MEVZUATA AYKIRI AVLANDIĞI VE SATILDIĞI TESPİT EDİLEN SU ÜRÜNLERİNE EL KOYDU.