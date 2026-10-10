Mübadele mirası aynı sofrada: Semetli'de Türk ve Yunan torunları bir arada

Kırçma buluşması Semetli'de gerçekleşti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Semetli köyünde düzenlenen Kırçma Buluşması, Türk ve Yunan mübadil torunlarını aynı sofrada buluşturdu. Etkinlik, Trakya’nın geleneksel hasat kutlamalarından biri olarak ortak geçmişin hatıralarını, kültürel bağları ve dostluk mesajlarını ön plana çıkardı.

Organizasyon ve açılış ritüeli:

Buluşma, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Trakya ve Işıklar Köyü Selanik Mübadilleri ile Balkan Türkleri Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, İstiklal Marşı ve Yunan Marşının okunmasıyla başladı; Yunanistan'dan gelen konuklar, atalarının yaşadığı toprakları ziyaret ederken duygusal anlar yaşadı.

Konukların duyguları ve hatıralar:

Nea Rodosto Belediye Başkan Yardımcısı Lagos Nikos, Semetli’de gördükleri misafirperverlikten memnuniyet duyduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Burada görmüş olduğumuz ilgiyi ve misafirperverliği, her köyde, her yerde bizle ilgilenmeleri ve bize yardımcı olmak istemeleri bizleri çok onurlandırdı. Bu organizasyonda yer alan başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tabii ki buradaki muhtarlara ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Açıkçası güzel anılar yaşıyoruz, tabii ki şu anda bir zamanlar dedelerimizin yaşadığı bu güzel toprakları gelip ziyaret etmek bizi duygulandırıyor. Bir yandan da kendimizi çok şanslı hissediyoruz, en azından bizler gelip buraları ziyaret edebildik" dedi.

Etkinlikte sunulan geleneksel yemekler, mübadil torunlarının birbirleriyle kaynaşmasına ve ailelerinden dinledikleri anıları yaşadıkları topraklarla yeniden bağdaştırmalarına olanak tanıdı. Toprağın bereketi ve ortak emeğin önemi defalarca vurgulandı; buluşmanın amaçlarından biri kültürel bağların korunup gelecek nesillere aktarılmasıydı.

Belediye başkanının birlik çağrısı:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ise buluşmanın mirası yaşatmada önemli olduğunu ifade ederek, "Güzel bir buluşma, güzel bir gün ve o kadar güzel bir sofra ki bugün buradaki sofra, bir tarafta toprağımızın bereketi, bir tarafta insanımızın alın teri ve bu buluşmayı en anlamlı yapan, en özel yapan, bize mutluluk veren geçmişten bugüne taşınan miras. Hatıralarımız, anılarımız, dostluğumuz. En önemlisi de birbirine kavuşan insanlar, yeniden buluşan gönüller. Elbette bu güzel buluşmada emeği, katkısı olanlar var. Başta Semetli ve Işıklar köylerimizin güzel insanları var, muhtarlarımız var, dernek başkanlarımız ve yöneticiler var. Herkese, emek sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Biraz önce bizler de konuştuk, Yunanistan’dan gelen başkan yardımcılarımız ve dostlarımızla geçmişi, hatıraları, acıları, umutları ve en önemlisi geleceğe olan güzel dileklerimizi paylaşmak için buradayız ve bir aradayız" ifadelerini kullandı.

Ritüellerle kapanış:

Konuşmaların ardından Atatürk Anıtı’nın bulunduğu alanda güvercinler uçuruldu ve zeytin fidanı dikildi. Etkinlik, Türk ve Yunan mübadil torunlarının ortak kültürel miras ve dostluk bağlarını yaşatma mesajlarıyla sona erdi.

Türk ve Yunan mübadil torunları aynı sofrada buluştu