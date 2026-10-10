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Boşnak cemaatinin yeni dini rehberi: Nedzad Grabus

Saraybosna Müftüsü Prof. Dr. Nedzad Grabus, Bosna Hersek İslam Birliği reisü’l-uleması seçildi; seçiminin gizli oylama ile yapıldığı ve görevine 15 Kasım’da başlayacağı açıklandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Emre Koç

Boşnak cemaatinin yeni dini rehberi: Nedzad Grabus

seçim süreci ve göreve başlama:

Bosna Hersek İslam Birliği’nin yeni başkanı olarak Prof. Dr. Nedzad Grabus seçildi. Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen toplantıda yapılan gizli oylama sonucu Grabus, İslam Birliği Meclisi üyeleri, müftüler, yürütme kurulu başkanları, dekanlar, İslami kurumların müdürleri, başimamlar ve yerel meclis başkanlarından oluşan heyetin desteğini aldı.

2012’den bu yana reisü’l-ulema görevini yürüten Husein Kavazovic’in yerine seçilen Grabus, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Slovenya’daki İslam birlikleri ile diasporadaki cemaatlerin bağlı olduğu yapının yeni lideri olacak. Grabus, 15 Kasım tarihinde Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Cami’de düzenlenecek törenle resmen göreve başlayacak; törende İslam Birliği Meclisi Başkanı tarafından geleneksel menşur kendisine takdim edilecek ve vazife yemini edecektir.

Grabus’un akademik ve idari geçmişi:

1968 doğumlu olan Grabus, 1987’de Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nden mezun oldu ve yüksek öğrenimini Saraybosna Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde tamamladı. Akademik hayatı boyunca Ljubljana Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ders verdi ve Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde konuk öğretim görevlisi olarak görev aldı.

2006–2021 yılları arasında Ljubljana Müftüsü ve Slovenya İslam Birliği Yürütme Kurulu Başkanı olarak çalışan Grabus, 2021 Eylül ayından bu yana Saraybosna Müftüsü olarak görev yapıyordu. Slovenya’daki geçmişi nedeniyle Slovenceyi akıcı konuşan Grabus, ayrıca Arapça ve İngilizce biliyor ve çok sayıda kitap, akademik makale ile çeviriye imza atmış durumda.

reisü’l-ulema unvanının önemi ve kurumun işlevi:

Bosna Hersek İslam Birliği, 1882’de Osmanlı mirasını devralan yapısıyla bölgedeki Müslümanların dini işlerini düzenlemeye devam ediyor. Kurum, Osmanlı ulema teşkilatının geleneksel reisü’l-ulema unvanını koruyor ve cemaatlerden başlayarak meclisler, müftülükler ve riyaset makamına uzanan bir organizasyon yapısına sahip.

Bosna Hersek İslam Birliği, devletten bağımsız bir yapı olarak camilerin ve din görevlilerinin yönetimi, dini eğitim, vakıflar, hac organizasyonu ve zekat toplanması gibi geniş sorumlulukları üstleniyor. Yeni seçilen reisü’l-ulema olarak Grabus’un, hem yerel yönetim hem de diasporayla ilişkilerde kurumun geleneksel rolünü sürdürmesi ve dini- eğitimsel faaliyetlerin koordinasyonunu sağlaması bekleniyor.

BOSNA HERSEK’TE İSLAM BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA (REİSÜ’L-ULEMA) PROF. DR. NEDZAD GRABUS...

BOSNA HERSEK’TE İSLAM BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA (REİSÜ’L-ULEMA) PROF. DR. NEDZAD GRABUS SEÇİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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