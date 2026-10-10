Kayseri sanayi odası'nda yeni dönem: ortak akıl ve üretime odaklı yönetim

Kayseri sanayi odası'nda yönetim seçildi:

Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) 4 Ekim'de yapılan organ seçimlerinin ardından, bugün gerçekleştirilen seçimlerle yeni dönem yönetimi kesinleşti. Mehmet Büyüksimitci yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilirken, meclis başkanlığına ise Abidin Özkaya getirildi. Seçimlerde Yönetim Kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB delegeleri de belirlendi.

Başkanın öncelikleri:

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede Meclis üyelerine ve odanın tüm üyelerine teşekkür etti. Büyüksimitci, "Bizlere yeniden bu görevi layık gören Meclis üyelerimize ve tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum." sözleriyle çalışmanın temeline güven vurgusu koydu. Yeni dönemde ortak akıl ve istişare anlayışını sürdüreceklerini belirten Büyüksimitci, önceliklerini sanayicilerin sorunlarına çözüm üretmek, üretimi, istihdamı ve ihracatı ilerletmek şeklinde sıraladı.

Meclisten birlik mesajı:

Yeniden meclis başkanlığına seçilen Abidin Özkaya da meclis üyelerine teşekkür ederek, meclisin tecrübesi ve birikiminin sanayicilerin beklentilerini gündeme taşımaya devam edeceğini vurguladı. Özkaya, "Şahsıma gösterilen güven ve destekten dolayı tüm Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum," dedi ve yönetimle uyum içinde Kayseri sanayisine katkı sunma hedefini yineledi.

Yönetim kurulu kadrosu:

Seçimler sonucunda Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Büyüksimitci. Yönetim Kurulu Üyeleri: Abdullah Oğuzbaş, Ahmet Gümüşcü, Mehmet Sarıalp, İlhan Baloğlu, Mustafa Ateş, Mustafa Nebi Doğan, Kemal Murat Benk, İhsan Narin, Emre Erkahyaoğlu ve Arda Aksoy. Meclis Başkanı: Abidin Özkaya. Meclis Başkan Yardımcıları: Ahmet Övüç, Metin Mermerkaya. Meclis Katip Üyesi: Ebru Kantarcı.

Yeni yönetimin, ifade edildiği gibi ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden hareket ederek kent sanayisini ve oda üyelerinin önceliklerini gündemde tutması bekleniyor. Seçimlerin oda, şehir ve ülke için hayırlı olması dileği paylaşıldı.

KAYSERİ SANAYİ ODASI’NDA (KAYSO) 4 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORGAN SEÇİMLERİNİN ARDINDAN, BUGÜN YAPILAN SEÇİMLERLE YENİ DÖNEMİN YÖNETİMİ BELİRLENDİ.