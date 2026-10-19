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Buca'da lokantada çıkan tartışma ölümle bitti, bir kişi ağır yaralı

İzmir Buca'da bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada iş yeri sahibi Cavit Pekşen (42) yaşamını yitirdi; müşteri T.T. (40) ağır yaralı olarak tedavi altında.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Buca'da lokantada çıkan tartışma ölümle bitti, bir kişi ağır yaralı

Olayın ayrıntıları

Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir restoranda, iş yeri sahibi Cavit Pekşen (42) ile müşteri T.T. (40) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki taraf da ağır şekilde yaralandı ve olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve hastane süreci:

İlk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Cavit Pekşen (42) kurtarılamadı ve cansız bedeni morga kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan müşteri T.T. (40)nin tedavisi hastanede sürüyor ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde ve hastanedeki sürece ilişkin incelemelerini sürdürüyor; soruşturmanın ayrıntıları yetkililerce açıklanacak.

CAVİT PEKŞEN

CAVİT PEKŞEN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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