Bucak'ta kapsamlı müdahaleyle orman yangını kontrol altına alındı

yangın kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

müdahale ve olay yeri bilgileri:

Yangın, saat 10.20 sıralarında Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyü Yoncaağaç mevkiindeki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Müdahalede görev yapan araç ve personel sayıları şöyle: 2 uçak, 3 yangın söndürme helikopteri, 21 arazöz, 4 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve 3 iş makinesi. Ayrıca 112 personeli ile 5 Jandarma Asayiş Timi bölgede görev aldı.

soğutma çalışmaları ve sonrası:

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sayesinde yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki ekipler, yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarını ve alan nöbetini sürdürüyor.

Kullanılan yoğun araç ve personel desteği yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında etkili oldu; yetkililer soğutma ve izleme çalışmalarını sürdürecek.

EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ