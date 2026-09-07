Dolar 48,4204 -0,02%
Euro 56,3214 +0,12%
Bist 14.151,59 +0,99%
Altın Gram 6.968,95 -1,39%
EUR/USD 1,1629 +0,07%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Bucak'ta kapsamlı müdahaleyle orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde Kızılseki köyü Yoncaağaç mevkiindeki orman yangını, hava ve kara ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 18:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bucak'ta kapsamlı müdahaleyle orman yangını kontrol altına alındı

yangın kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

müdahale ve olay yeri bilgileri:

Yangın, saat 10.20 sıralarında Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyü Yoncaağaç mevkiindeki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Müdahalede görev yapan araç ve personel sayıları şöyle: 2 uçak, 3 yangın söndürme helikopteri, 21 arazöz, 4 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve 3 iş makinesi. Ayrıca 112 personeli ile 5 Jandarma Asayiş Timi bölgede görev aldı.

soğutma çalışmaları ve sonrası:

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sayesinde yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki ekipler, yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarını ve alan nöbetini sürdürüyor.

Kullanılan yoğun araç ve personel desteği yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında etkili oldu; yetkililer soğutma ve izleme çalışmalarını sürdürecek.

EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ

EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yahyalı'da ekiplerin soğutma çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı
images

Siirt-Kurtalan yolunda dört araçlı zincirleme kaza: iki kişi yaralandı
images

Uşak'ta kesişimde çarpışma: anne ve 6 yaşındaki kızı da yaralandı
images

Bismil'de pikabın çarptığı 6 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yahyalı'da ekiplerin soğutma çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı

Efeler'de Kuva-yı Milliye ruhu yeni merkezle gelecek kuşaklara taşınıyor

Siirt-Kurtalan yolunda dört araçlı zincirleme kaza: iki kişi yaralandı

Uşak'ta kesişimde çarpışma: anne ve 6 yaşındaki kızı da yaralandı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi