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Buğdaylı-Kızık hattında altyapı ve asfalt yenilemesi başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Buğdaylı-Kızık yolunun asfaltını söküp alt ve üst yapısını yenileyerek bölgedeki ulaşım güvenliği ve konforunu artırıyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Emre Koç

Buğdaylı-Kızık hattında altyapı ve asfalt yenilemesi başlıyor

Yolun altyapısı baştan sona yenilenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Buğdaylı ile Kızık arasındaki ulaşım konforunu yükseltmek amacıyla kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Mevsimsel etkiler ve kullanım nedeniyle ömrünü tamamlayan mevcut asfalt tabakası tamamen sökülecek, yolun alt ve üst yapısı yeniden düzenlenecek.

Çalışmanın kapsamı:

Yapımı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projede, sadece asfalt yüzey onarımı yapılmayacak; taşıyıcı alt yapı elemanları ve üst yapı bileşenleri baştan sona ele alınacak. Çalışma, kaldırım bölümü dışında kalan güzergâhta uygulanacak şekilde planlandı.

Amaç ve beklentiler:

Belediye yetkilileri, yenileme sonrası güzergâhın daha dayanıklı, güvenli ve konforlu hale geleceğini belirtiyor. Projenin hedefi, bölgedeki ulaşım standartını yükseltmek ve vatandaşların daha emniyetli seyahat etmesini sağlamak olarak açıklandı.

Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi kadar kırsal mahallelerin de ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu çalışma da kırsal ulaşım ağının güçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların devam ettiği güzergâhta sürücü ve yayaların dikkatli olması istenirken, belediye yetkilileri proje sürecinin planlandığı şekilde ilerleyeceğini ve tamamlandığında bölgeye uzun vadeli fayda sağlayacağını vurguladı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; BUĞDAYLI’NIN ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK İÇİN BUĞDAYLI-KIZIK YOLUNDA...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; BUĞDAYLI’NIN ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK İÇİN BUĞDAYLI-KIZIK YOLUNDA KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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