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Sıcağın gölgesinde kan bağışı düşüşte

Burhaniye'de hava 35 dereceyi aşınca Kızılay bağış otobüsündeki günlük kan bağışı 70'ten 30'a geriledi; yetkililer sağlıklı vatandaşları çağırıyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sıcağın gölgesinde kan bağışı düşüşte

sıcaklık artışı bağış merkezini etkiledi:

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hava sıcaklıkları son günlerde 35 dereceyi aşarken, artan sıcaklar Kızılay Kan Merkezi tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasını olumsuz etkiledi. Mobil bağış otobüsünde katılımda belirgin azalma görüldü.

günlük bağışlarda sert düşüş:

Kızılay yetkilileri, normal dönemde mobil bağış noktasında günlük bağış sayısının 70'i geçtiğini, ancak sıcakların etkisiyle bu rakamın 30'a kadar düştüğünü bildirdi. Yetkililer, yüksek sıcaklıkların bağışçıların gelmesini zorlaştırdığını ve sağlık riski endişesi yarattığını vurguladı.

bağışçılardan çağrı ve kişisel deneyim:

Yetkililer sağlıklı vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırırken, bağışçılardan 61 yaşındaki Ali Gülmez de kampanyayı desteklemek için geldiğini belirtti. Gülmez, yaşamı boyunca 26 kez kan verdiğini, kan vermenin kendisini rahatlattığını ve otobüsün bu kadar tenha olmasını ilk kez gördüğünü söyledi. Kızılay, düzenli bağışların sürdürülmesinin kritik önem taşıdığını hatırlattı.

ALİ GÜLMEZ

ALİ GÜLMEZ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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