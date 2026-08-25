Sıcağın gölgesinde kan bağışı düşüşte

sıcaklık artışı bağış merkezini etkiledi:

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hava sıcaklıkları son günlerde 35 dereceyi aşarken, artan sıcaklar Kızılay Kan Merkezi tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasını olumsuz etkiledi. Mobil bağış otobüsünde katılımda belirgin azalma görüldü.

günlük bağışlarda sert düşüş:

Kızılay yetkilileri, normal dönemde mobil bağış noktasında günlük bağış sayısının 70'i geçtiğini, ancak sıcakların etkisiyle bu rakamın 30'a kadar düştüğünü bildirdi. Yetkililer, yüksek sıcaklıkların bağışçıların gelmesini zorlaştırdığını ve sağlık riski endişesi yarattığını vurguladı.

bağışçılardan çağrı ve kişisel deneyim:

Yetkililer sağlıklı vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırırken, bağışçılardan 61 yaşındaki Ali Gülmez de kampanyayı desteklemek için geldiğini belirtti. Gülmez, yaşamı boyunca 26 kez kan verdiğini, kan vermenin kendisini rahatlattığını ve otobüsün bu kadar tenha olmasını ilk kez gördüğünü söyledi. Kızılay, düzenli bağışların sürdürülmesinin kritik önem taşıdığını hatırlattı.

ALİ GÜLMEZ