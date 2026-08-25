kozdere'de gönül sofrasında mahalleyle buluşma

Kozdere'de gönül sofrasında buluşma

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, mahalle buluşmaları programı kapsamında Kozdere Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. İmece usulü kurulan sofra, mahalle sakinlerinin sabahın erken saatlerinden itibaren hazırladığı gözlemelerle zenginleşti ve buluşma samimi bir kardeşlik ortamında gerçekleşti.

imece ruhu ve ortak sofranın önemi:

Kozdere'deki buluşmada katılımcılarla aynı sofrayı paylaşan Başkan Tetik, mahalle hayatına dair gözlemlerini ve vatandaşlarla birebir iletişimini sürdürdü. Sohbet sırasında mahallelinin yerel ihtiyaçları, ortak yaşamı kolaylaştıracak talepler ve gündelik hayatın küçük ama etkili düzenlemeleri konuşuldu. Toplumsal dayanışmanın öne çıktığı bu tür etkinlikler, yerel yönetimin sahadaki algısını güçlendiriyor.

mahalle talepleri ve belediyenin yanıt süreci:

Akşam düzenlenen halk buluşmasında mahalle sakinleri talep, öneri ve beklentilerini doğrudan Başkan Tetik ile paylaştı. Toplantıya belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de katılarak gelen talepleri not aldı; yapılabilecek çalışmalar ve çözüm yolları ilgili birimlerle değerlendirilmek üzere ele alındı. Başkan Tetik, yaklaşımını özetleyerek şunları kaydetti: "Başkan yardımcılarımız ve daire müdürlerimizle birlikte mahalle mahalle geziyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerini yerinde dinliyor, sorunları bulunduğu noktada görüyor ve çözüm için ilgili birimlerimizle değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bizim yönetim anlayışımızın merkezinde halkımız var. Nazilli’nin merkezinden en uzak kırsal mahallemize kadar her vatandaşımıza dokunmak, her mahallemize eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Kozdere’de gördüğümüz birlik, beraberlik ve dayanışma bizleri çok mutlu etti"

Başkan Tetik, buluşmada gösterilen ilgi ve misafirperverlik nedeniyle mahalle sakinlerine teşekkür etti ve Kozdere Mahalle Muhtarı Erdal Sevim'e katkıları ve ev sahipliği için ayrıca teşekkürlerini iletti. Nazilli yönetiminin, makam odalarından ziyade sahada ve vatandaşın içinde olma yaklaşımı, Kozdere buluşmasında yine vurgulandı.

BAŞKAN TETİK KOZDERE’DE GÖNÜL SOFRASINA KONUK OLDU