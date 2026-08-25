Meraya dökülen domateslerde çürüme ve taşlı topraklı karışım tespit edildi

Sosyal medyada bazı salça fabrikalarının domatesleri kabul etmediği ve ürünlerin meraya döküldüğü iddiaları üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Bursa'nın Karacabey ilçesi Sultaniye Mahallesi'ndeki Yolağzı merasında inceleme yaptı. Bölgedeki uygulamanın görüntülenmesinin ardından yetkililer denetim yaparak ürünlerin durumunu kayıt altına aldı.

Denetim bulguları:

Yapılan kontrollerde domateslerin ezik, çürük, taş ve toprakla karışık olduğu görüldü. Bakanlık değerlendirmesinde, sanayi işletmelerinin bu nitelikteki ürünleri kabul etmemesinin ürünün fiziksel durumundan kaynaklandığı belirtildi. İncelemede, olayın piyasada darlık ya da fiyat hareketliliğine yol açma amacı taşımadığı saptandı.

Usulsüz imha ve idari işlem:

Ticaret Bakanlığı ayrıca ürünlerin mevzuata uygun olmayan şekilde imha edildiğini tespit ettiğini açıkladı ve konunun ilgili belediyeye bildirildiğini duyurdu. Bakanlık, usulsüz imha kapsamında gerekli idari işlemlerin uygulanmasına yönelik sürecin başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, piyasaların sağlıklı ve düzenli işleyişinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceği vurgulandı. Olayla ilgili soruşturmaların ve idari süreçlerin ilerleyişi belediye ve ilgili birimler tarafından takip edilecek.

SOSYAL MEDYADA DOMATESLERİN BAZI SALÇA FABRİKALARINCA KABUL EDİLMEDİĞİ VE ÜRÜNLERİN BU NEDENLE MERAYA DÖKÜLDÜĞÜ YÖNÜNDEKİ PAYLAŞIMLAR ÜZERİNE, TİCARET BAKANLIĞI YAPTIĞI DENETİM VE İNCELEMELERDE, DOMOTESLERİN ÇÜRÜK, EZİK, TAŞ VE TOPRAKLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI