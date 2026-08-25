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Bayır'daki Syrna mirası geleceğe taşınıyor

Marmaris Bayır Mahallesi'ndeki Syrna Antik Kenti'ne ait Helenistik dönem buluntuları, çevre düzenlemesi ve bilgilendirme panolarıyla koruma altına alındı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bayır'daki Syrna mirası geleceğe taşınıyor

Saha düzenlemesi ve sergileme:

Marmaris'in Bayır Mahallesi köy meydanında uzun yıllardır açık alanda sergilenen Helenistik döneme tarihlenen mimari parçalar, Marmaris Ticaret Odası desteğiyle yapılan çalışmayla korunma altına alındı. Bölgedeki tarihi çınar ağacının da yer aldığı alanda çevre düzenlemesi yapılarak eserlerin bulunduğu bölüm doğala uygun halatlarla çevrildi ve ziyaretçilere yönelik açıklayıcı Türkçe ile İngilizce bilgilendirme tabelaları yerleştirildi.

Uygulama, eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve turistlere daha sağlıklı şartlarda tanıtılması amacıyla planlandı. Alandaki düzenlemeler, eserlerin doğrudan dış etkilere maruz kalmasını azaltırken ziyaretçi erişimini de kontrollü hale getirdi.

Arkeolojik buluntuların önemi:

Koruma altına alınan eserler arasında yer alan antik kitabe, Syrna kentinin sosyal ve dini yaşamına ilişkin önemli bilgiler sunuyor. Kitabede Asklepios kutsal alanı ve sunak için yapılan bağış kayıtları bulunuyor; bu bağışlar farklı kişi ve topluluklar tarafından drahmi cinsinden belirtilmiş.

Bu kayıtlar, antik Syrna'da sağlık ve şifa tanrısı Asklepios kültünün varlığını doğrulayan değerli birer arkeolojik veri niteliği taşıyor. Bağışların çeşitliliği, kutsal alanın yaratılmasında toplumun farklı kesimlerinin katkı sunduğunu gösteriyor.

Diğer koruma altındaki parçalar:

Çalışmalar sırasında sadece kitabeler değil, Antik mimari kültürüne özgü çeşitli yapı parçaları da koruma altına alındı. Bu parçalar arasında, yalnızca Bozburun Yarımadası'nda görüldüğü belirtilen basamaklı piramidal kaideler, Asklepios kültüyle ilişkilendirilen yılan kabartmalı sunak, bosajlı bloklar ve çeşitli kaide parçaları bulunuyor.

Bu tür mimari elemanlar, bölgenin yerel mimari geleneğini ve dinsel uygulamalarını anlamada önemli ipuçları sağlıyor. Koruma çalışmaları, buluntuların taşıdığı bilgiyi kayıpsız biçimde muhafaza etmeyi hedefliyor.

Çalışmaya katkı ve gelecek planları:

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, kültürel mirasın korunmasının önemine vurgu yaptı ve çalışmaya katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti. Başkan Ayhan, "Bölgemizin binlerce yıllık geçmişine ışık tutan kültürel mirasımızın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalara verdikleri kıymetli katkılardan dolayı Marmaris Müze Müdürlüğü’ne, Marmaris Belediyesi’ne ve çalışmanın bilimsel danışmanlığını yürüten Amos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ve ekibine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Koruma altına alınan eserlerin, düzenlemeyle birlikte hem akademik çalışmalara hem de ziyaretçi bilgilendirmesine daha uygun koşullarda sunulması amaçlanıyor. Yerel yetkililer ve bilim insanlarının işbirliğiyle yürütülen bu tür uygulamaların, bölge arkeolojisine katkı sağlaması bekleniyor.

MARMARİS&#039;İN TARİHİ BAYIR MEYDANINDAKİ ESERLER KORUMA ALTINA ALINDI

MARMARİS'İN TARİHİ BAYIR MEYDANINDAKİ ESERLER KORUMA ALTINA ALINDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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