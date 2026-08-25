Amur'daki dev gaz-kimya projesinde yangın: bir Çin vatandaşı yaşamını yitirdi, 100'den fazla yaralı

Amur bölgesinde yangının seyrine ilişkin bilgiler:

Rusya'nın Uzak Doğu'sundaki Amur bölgesinde inşaatı devam eden bir gaz-kimya kompleksinde yangın çıktı. Olayda taşeron firmada çalışan bir Çin vatandaşı hayatını kaybederken, sahada bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, bölgede yürütülen kurtarma ve müdahale çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

yaralananlar ve tedavi durumu:

Resmi açıklamalara göre olayda 100'den fazla kişi yaralandı; bunun en az 19 kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Yaralılara ilk müdahale sahada yapıldı ve durumlarına göre hastanelere sevkler gerçekleştirildi.

kurtarılamayan işçi ve resmi açıklama:

Tesis tarafından yapılan açıklamada, hızlı tıbbi müdahaleye rağmen taşeron firmada çalışan Çin vatandaşı kurtarılamadı. Açıklamada ayrıca bu kişinin ailesine maddi yardım da dahil olmak üzere destek sağlanacağı ifade edildi. Yetkililer, yangının söndürülmesi ve güvenliğin sağlanması için sahadaki çalışmaların devam ettiğini aktardı.

tesis ve müdahale yöntemleri:

Yangınla mücadelede uzman ekipler, tesiste kalan endüstriyel gazların kontrol altında yakılmasını içeren önlemler uyguluyor. Kompleks, Rus şirketi Sibur ile Çinli şirket Sinopec ortaklığında yürütülen bir proje; tesisin, plastik üretiminde kullanılacak polietilen ve polipropilen üretmesi planlanan dünyanın en büyük tesislerinden biri olması öngörülüyordu. Yetkililer, tesisin henüz üretime başlamadığını vurguladı.

Rusya’nın doğusundaki Amur bölgesinde inşaatı süren gaz-kimya kompleksinde çıkan yangında bir Çin vatandaşı hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı.