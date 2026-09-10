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Buharkent muhtarları yeni kaymakamla iş birliğini pekiştirdi

Buharkent muhtarları, yeni göreve başlayan Kaymakam Mehmet Halit Haydaroğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti; iş birliği vurgulandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Emre Koç

Buharkent muhtarları yeni kaymakamla iş birliğini pekiştirdi

Buharkent muhtarlarından kaymakam haydaroğlu'na ziyaret:

Buharkent ilçesindeki mahalle muhtarları, yeni görevine başlayan Kaymakam Mehmet Halit Haydaroğlu'nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaret, kaymakamlık makamında gerçekleşti ve muhtarların iyi niyet temennileriyle başladı.

Ziyaretin içeriği ve karşılıklı teşekkürler:

Muhtarlar, Haydaroğlu'na yeni görevinde başarı dileyip ilçenin ve mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında iş birliği talebini iletti. Kaymakam Haydaroğlu da nazik ziyaretlerinden ötürü muhtarlara teşekkür ederek ortak çalışmanın önemine dikkat çekti.

İş birliği vurgusu ve kapanış:

Görüşmede, mahallelerde yürütülecek çalışmaların koordinasyonu ve ilçenin öncelikli ihtiyaçları hakkında iş birliğinin sürdürülmesinin önemi öne çıktı. Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi ve taraflar karşılıklı güven ve iletişimi güçlendirme sözü verdi.

BUHARKENT İLÇESİNDE MAHALLE MUHTARLARI, YENİ GÖREVİNE BAŞLAYAN KAYMAKAM MEHMET HALİT HAYDAROĞLU’NU...

BUHARKENT İLÇESİNDE MAHALLE MUHTARLARI, YENİ GÖREVİNE BAŞLAYAN KAYMAKAM MEHMET HALİT HAYDAROĞLU’NU MAKAMINDA ZİYARET EDEREK HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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