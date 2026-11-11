Dinlenmeyle geçmeyen yorgunluk ciddi bir sağlık işareti olabilir

uzun süreli yorgunluk uyarısı

Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, uzun süre devam eden yorgunluğun yalnızca yoğun çalışma temposuna veya uykusuzluğa bağlanmaması gerektiğini belirtti. Dr. Taşkıran, "Günlük yaşamın yoğun temposu içerisinde pek çok kişi yorgunluk ve halsizlik şikayetlerini normal kabul ederek göz ardı ediyor. Ancak uzun süre devam eden ve dinlenmeyle geçmeyen yorgunluk, vücudun önemli bir sağlık sorununa işaret eden uyarısı olabiliyor" diye konuştu.

yorgunluğun olası nedenleri:

Dr. Taşkıran, sürekli yorgunluğun pek çok farklı sağlık sorunuyla ilişkili olabileceğini kaydetti. Kansızlık durumunda dokulara taşınan oksijen azalır; bu da halsizlik ve çabuk yorulmaya neden olur. B12 vitamini eksikliği ise yalnızca yorgunluk değil, aynı zamanda unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve ellerde veya ayaklarda uyuşma gibi nörolojik belirtilerle de kendini gösterebilir.

Tiroit bezinin az veya fazla çalışması metabolizma hızını etkileyerek enerji düzeyinde belirgin düşüş ve günlük yaşam performansında azalma yaratabilir. Ayrıca diyabet gibi kan şekeri düzensizlikleri de halsizlik ve kronik yorgunluk tablosuna yol açabilir.

değerlendirme ve öneriler:

Yorgunluğun nedeninin belirlenmesinde hastanın ayrıntılı öyküsü ve fizik muayenesinin yanı sıra gerekli laboratuvar tetkikleri önem taşır. Dr. Taşkıran, değerlendirme kapsamında kan sayımı, demir ve B12 düzeyleri, tiroit fonksiyonları ve kan şekeri gibi testlerin hekim tarafından gerekli görülmesi halinde incelenebileceğini söyledi.

Uzman, özellikle yeterli dinlenmeye rağmen geçmeyen, günlük yaşamı olumsuz etkileyen veya başka belirtilerin eşlik ettiği yorgunluk şikâyetlerinde sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine dikkat çekti. Erken değerlendirme sayesinde altta yatan sorunlar tespit edilip uygun tedavi planlanabilir.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, şikâyeti olan kişilerin kendi kendine etiketleme yapmaması ve gerekli görüldüğünde uzman desteği almasını önerdi.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN TAŞKIRAN, UZUN SÜRE DEVAM EDEN YORGUNLUĞUN YALNIZCA YOĞUN ÇALIŞMA TEMPOSUNA VEYA UYKUSUZLUĞA BAĞLANMAMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, ALTTA YATAN NEDENİN ARAŞTIRILMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.