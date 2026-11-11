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Efeler'de kantinler öğrenci sağlığını merkeze aldı

Efeler'de kantin işletmecilerine yönelik toplantıda hijyen, gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme vurgulandı; denetim ve kurumlar arası iş birliği kararlılığı öne çıktı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Emre Koç

Efeler'de kantinler öğrenci sağlığını merkeze aldı

efeler'de kantin işletmecilerine yönelik bilgilendirme toplantısı

Aydın’ın Efeler ilçesinde okul kantini işletmecilerine yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında, kantinlerin günlük işleyişinden sağlıklı beslenme uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Esen ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Büro Yöneticisi Aykut Gökşin katıldı.

toplantının odağı:

Toplantıda öncelikli olarak kantinlerde uyulması gereken hijyen şartları, gıda güvenilirliği ve sağlıklı beslenme standartları masaya yatırıldı. Katılımcılara mevzuat kapsamındaki işletmeci sorumlulukları detaylı şekilde aktarıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, öğrenci sağlığının korunmasının öncelikli görev olduğunu belirterek, kantinlerin aynı zamanda öğrencilere sağlıklı yaşam bilinci kazandıran eğitim ortamları olduğunu vurguladı.

kurumlar arası iş birliği ve denetim:

Toplantıda ayrıca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefleri doğrultusunda kantinlere yönelik yapılacak denetim ve bilgilendirme çalışmalarının kurumlar arası iş birliğiyle sürdürüleceği kaydedildi. Sorumlu kurum temsilcileri, uygulamada uyumun sağlanmasının hem öğrenci güvenliği hem de halk sağlığı açısından kritik olduğunu ifade etti.

Kapanışta kantin işletmecilerine; hijyen protokollerine riayet edilmesi, gıda kaynaklarının güvenilirliğinin sürekli kontrolü ve çocuklara yönelik sağlıklı seçeneklerin önceliklendirilmesi çağrısı yapıldı. Toplantı, bilgilendirme ve süreçlerin titizlikle takip edilmesi taahhüdüyle sonlandırıldı.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE OKUL KANTİNİ İŞLETMECİLERİNE YÖNELİK GIDA GÜVENLİĞİ, HİJYEN VE SAĞLIKLI...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE OKUL KANTİNİ İŞLETMECİLERİNE YÖNELİK GIDA GÜVENLİĞİ, HİJYEN VE SAĞLIKLI BESLENME KONULARINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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