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Çivril'de dönüş yapan tırla suv çarpıştı: sürücü yaralandı

Uşak-Çivril karayolunda Karahallı istikametinden dönüş yapan tır ile Uşak yönündeki SUV çarpıştı; sürücü N.K. hafif yaralandı, tedavi altına alındı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çivril'de dönüş yapan tırla suv çarpıştı: sürücü yaralandı

kaza ayrıntıları

Denizli'nin Çivril ilçesinde Uşak-Çivril karayolunda meydana gelen kazada bir tır ile bir SUV araç çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, Uşak yönünde ilerleyen 48 AAZ 75 plakalı SUV'un sürücüsü N.K., Karahallı istikametinden gelerek Uşak yönüne dönüş yapmak isteyen H.Y. idaresindeki 45 HY 580 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle SUV araç ağır hasar aldı.

ilk müdahale ve yaralı durumu:

Kazada araç sürücüsü N.K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücü, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada başka can kaybı veya ağır yaralanma bildirilmedi.

trafik düzenlemesi ve soruşturma:

Trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Kaza nedeniyle karayolunda kısa süreli aksama yaşanırken ekipler inceleme başlattı ve olayın seyrini belirlemeye yönelik delil toplama çalışması yaptı. Kazayla ilgili görgü tanıkları ve her iki araç sürücüsünün ifadeleri doğrultusunda soruşturma sürüyor.

ÇİVRİL KAZA

ÇİVRİL KAZA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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