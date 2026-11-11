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Aydın’da yapay zekâdan iletişime ücretsiz beceri kursları başlıyor

Aydın Halk Kütüphanesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 16 Kasım 2026'da başlayacak ücretsiz kurslarda yapay zekâ, hızlı okuma ve iletişim öğretiliyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Aydın’da yapay zekâdan iletişime ücretsiz beceri kursları başlıyor

Aydın’da yaşam boyu öğrenme fırsatı

Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği Yaşam Boyu Öğrenim Kursları, 16 Kasım 2026 itibarıyla katılımcılara kapılarını açacak. Program, her yaştan vatandaşın bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlıyor ve kursların tamamı ücretsiz olacak.

Kurs programı ve hedefleri:

Programda yer alan eğitimler arasında ’Yapay Zekâ ile Problem Çözme’, ’Etkili ve Hızlı Okuma’, ’Etkileşimli ve Eleştirel Okuma’ ile ’İletişim Yöntem ve Teknikleri’ bulunuyor. Bu dersler, katılımcılara güncel teknolojik bakış açıları, okuma verimliliği ve eleştirel değerlendirme yetenekleri ile etkili iletişim becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Kayıt, yer ve katılım bilgileri:

Kursların uygulamaları Kültür Merkezi Çocuk Kütüphanesi ile Aydın İl Halk Kütüphanesi binalarında gerçekleştirilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayanlara sertifika verilecek ve kurslarda kontenjanın sınırlı tutulacağı bildirildi. Başvuru ve kayıt için vatandaşlar 0256 223 18 70 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecekler.

Yetkililer, açılacak kursların hem kişisel gelişime hem de günlük hayatta ve iş yaşamında kullanılabilecek pratik becerilere katkı sağlamasını amaçladıklarını vurguladı. İl genelinde erişilebilir ve ücretsiz eğitim imkânı sunulması, katılımcıların yeni yetkinlikler edinmesine olanak tanıyacak.

AYDIN İL HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE HALK EĞİTİM MERKEZİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENECEK YAŞAM BOYU...

AYDIN İL HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE HALK EĞİTİM MERKEZİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENECEK YAŞAM BOYU ÖĞRENME KURSLARI, 16 KASIM İTİBARIYLA KAPILARINI KATILIMCILARA AÇMAYA HAZIRLANIYOR. HER YAŞTAN VATANDAŞIN KATILABİLECEĞİ ÜCRETSİZ EĞİTİMLERDE YAPAY ZEKÂ, HIZLI OKUMA, ELEŞTİREL OKUMA VE İLETİŞİM KONULARINDA EĞİTİM VERİLECEK.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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