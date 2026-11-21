Buharkent'te zeytinyağı ambalajlarına yönelik denetimler

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytinyağlarının uygun olmayan ve kontamine ambalajlarda piyasaya sunulmasının önlenmesi amacıyla ilçede kontroller gerçekleştiriyor. Denetimler, ambalajların uygunluğu ve ürün etiketlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesini kapsıyor.

Denetimlerin kapsamı:

Kontroller sırasında ambalajların fiziksel durumu ile etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu detaylı şekilde değerlendiriliyor. Ekipler, uygunsuz ambalaj veya hatalı etiket tespit edilmesi halinde gerekli tedbirlerin uygulanacağını belirtiyor.

Amaç ve devamlılık:

Yürütülen denetimlerin temel hedefi tüketici sağlığını korumak ve zeytinyağının güvenilir şartlarda piyasaya sunulmasını sağlamak. Yetkililer, denetimlerin aralıklı olarak süreceğini bildiriyor.

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNDE ZEYTİNYAĞLARININ UYGUN OLMAYAN VE KONTAMİNE AMBALAJLARDA SATIŞA SUNULMASININ ÖNLENMESİ VE ÜRÜN ETİKETLERİNİN MEVZUATA UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI AMACIYLA DENETİMLER DEVAM EDİYOR.