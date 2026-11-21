kaza özeti:

Amasya Valiliği, 21 Kasım 2026 günü saat 07.50 sıralarında İstanbul'dan Göynücek ilçesine bağlı Hasanbeyli köyündeki cenaze törenine giden Sultangazi Belediyesi'ne ait midibüsün Gözlek köyü sınırlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yatıp yoldan çıktığını açıkladı. Olay aracında 31 kişinin bulunduğu bildirildi.

kaza ve ilk müdahale:

Valilik açıklamasına göre ihbarın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi ulaşmasıyla birlikte AFAD, sağlık, itfaiye, bölge trafik ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazanın, yol yüzeyinin yağış nedeniyle kayganlaşması sonucu meydana geldiği belirtildi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada 27 vatandaşın hafif, 4 vatandaşın ise orta derecede yaralandığı; yaralıların tedavileri için çevre hastanelere sevklerinin gerçekleştirildiği duyuruldu. Valilik, konuyla ilgili olarak "adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer bölgedeki trafik güvenliği ve hava koşullarına dikkati sürdürüyor. Yaralıların tedavi süreçleri ve tahkikatın sonuçları, ilgili kurumlar tarafından takip edilecek.

AMASYA VALİLİĞİ, SULTANGAZİ BELEDİYESİNE AİT VE İÇERİSİNDE 31 KİŞİNİN BULUNDUĞU MİDİBÜSÜN GÖYNÜCEK İLÇESİNDE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI. VALİLİK, KAZADA 27 KİŞİNİN HAFİF, 4 KİŞİNİN İSE ORTA DERECEDE YARALANDIĞINI BİLDİRDİ.