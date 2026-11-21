Şanlıurfa'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

Şanlıurfa’da dün sabaha karşı başlayan yoğun sis, ikinci gününde de kentin büyük bölümünü etkisi altına almış durumda. Meteorolojik koşulların oluşturduğu sis, özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüşü ciddi oranda azalttı.

görüş mesafesi ve trafik durumu:

Yüksek kesimlerde görüş mesafesinin yaklaşık 20 metreye kadar düştüğü bildirilirken, kent merkezinde görüş mesafesi yaklaşık 40 metre seviyelerinde ölçülüyor. Hafta sonu olması nedeniyle ana arterlerde yoğunluk az olsa da, yetkililer yer yer görüşün kritik derecede düştüğü güzergahlarda sürücülerin tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

yetkililerin uyarıları:

Yetkililer, trafikte güvenliğin sağlanması için sis farı kullanımının zorunlu olduğu, takip mesafesinin korunması gerektiği ve hızın hava şartlarına göre düşürülmesi uyarısında bulundu. Ayrıca ani duruş ve manevralardan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Vatandaşlar ve sürücüler, sisin etkili olduğu saatlerde mümkünse zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaya özen göstermeli; araç kullanmak zorunda kalanlar ise dikkatli ve tedbirli davranmalıdır.

ŞANLIURFA’DA DÜN SABAHA KARŞI BAŞLAYAN YOĞUN SİS BU GÜN DE DEVAM EDİYOR