Kütahya Şehir Hastanesi'nde etkinlikte çocuk haklarına vurgu

Kütahya Şehir Hastanesi'nde Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen programda çocuklar, aileleri ve sağlık çalışanları bir araya geldi. Katılımcılara, her çocuğun sevgiyle büyüme, eşit fırsatlara sahip olma, sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanma, güvenli bir ortamda yaşama ve düşüncelerini özgürce ifade edebilme gibi temel haklara sahip olduğu hatırlatıldı.

çocuk haklarının gündemde kalması gerektiği mesajı:

Etkinlikte, çocuk haklarının yalnızca belirli günlerde gündeme getirilmemesi gerektiğine dikkat çekildi; bunun yerine bu hakların her gün korunması, savunulması ve yaşatılması gereken evrensel değerler olduğu vurgulandı. Programda, hakların sağlık hizmetleriyle bütünleşik biçimde ele alınmasının önemi aktarıldı.

toplumsal sorumluluklar ve etkinliğin hedefi:

Çocukların sağlıklı, güvenli ve eşit şartlarda yetişebilmesi için ailelere, sağlık çalışanlarına ve toplumun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğü ifade edildi. Katılımcılara, farkındalığın artırılmasının yalnızca bilgilendirme değil, uygulama ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesiyle sağlanacağı anlatıldı.

Kütahya Şehir Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, programın hazırlanmasında emeği geçen Dr. Deniz Yıldız, asistanlara ve intörn doktorlara teşekkür edildi. Çocukların ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin, çocuk hakları konusunda farkındalığın artırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ’NDE DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ