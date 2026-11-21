Maç özeti:

Antalya'da oynanan U15 Kızlar Gelişim Ligi Play-Off yarı finalinde Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Konak Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşma boyunca her iki takım da gol fırsatları buldu; Kayseri'nin hücum organizasyonları ve son bölgedeki etkinliği galibiyette belirleyici oldu.

final yolunda kritik anlar:

Sarı-kırmızılı ekip, maçın kritik anlarında soğukkanlılığını koruyarak skoru lehine çevirdi. Konak Belediyespor'un çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi ve Kayseri, turnuvada finale adını yazdırarak önemli bir başarı elde etti.

finalin tarihi, saati ve yeri:

Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün finaldeki rakibi Soma Zafer Spor ve Gençlik oldu; onlar yarı finalde Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Final maçı 22 Kasım 2026 Pazar günü Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 1 Nolu Saha'da saat 13.00'te başlayacak. Finali kazanan takım turnuvanın şampiyonu olacak.

Bu karşılaşma, Kayseri'nin U15 düzeyindeki çalışma programı ve oyuncu gelişimi açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor; takımın disiplinli oyunu ve maç içi karar verme yeteneği finalde belirleyici olacak.

U15 KIZLAR GELİŞİM LİGİ PLAY-OFF YARI FİNALİNDE KONAK BELEDİYESPOR’U YENEN KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ, FİNALE YÜKSELDİ.