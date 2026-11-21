toplantı ve oy birliğiyle geçen bütçe:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı 2. Birleşimi Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi. MESKİ'nin 2027 Yılı Bütçe Tasarısı ve ekli cetvelleri, komisyonlara havale edilen maddeler görüşüldükten sonra meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç başkanlık etti. Genel kurulda MESKİ'nin 2026 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalar, yatırım ve hizmetleri içeren tanıtım videosu gösterildi; meclis üyeleri sunulan çalışmaları izledi.

Sayıştay raporu ve sunumlar:

Toplantıda ayrıca MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporunun detaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Raporun bulguları ve kurum faaliyetlerine ilişkin bilgiler meclis üyelerine aktarıldı; komisyonlara havale edilen konuların ardından bütçe oylamasına geçildi.

Genel Kurul konuşmasında Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, kabul edilen bütçenin Mersin halkına ve kente hayırlı olmasını diledi. İlçe belediye başkanları ve meclis üyeleri de kararı destekleyerek, bütçenin ilçe hizmetlerine katkı sağlamasını temenni etti.

Toroslar'daki yeni hizmet noktası:

Genel Kurulda ayrıca Gülşah Yıldırım Genç, MESKİ'nin vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmesi amacıyla Toroslar ilçesinde faaliyete geçirilen yeni hizmet noktasına ilişkin bilgi verdi. Yeni birimin Halkkent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Toroslar Belediyesi Yeni Hizmet Binası yanında hizmet verdiği; başta abonelik ve tahsilat olmak üzere çeşitli MESKİ hizmetlerini sunduğu belirtildi.

Toplantıda kabul edilen 2027 yılı bütçesinin hazırlanmasında emeği geçen komisyon üyelerine teşekkür edildi ve ilçe belediyelerini ilgilendiren hususlarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile MESKİ Genel Müdürlüğüne teşekkürler iletildi.

Genel Kurul kararları, ilgili birimlere duyurulmak üzere tespit edilirken, bütçenin uygulanmasına ilişkin takip ve denetim süreçlerinin de meclis gündeminde olmaya devam edeceği vurgulandı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2026 YILI KASIM AYI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.