Ardahan'da orman denetimlerinin bulguları:

Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında, 1 Ocak tarihinden itibaren yürütülen denetim ve kontrollerde çok sayıda ihlal tespit edildi. Yapılan incelemeler, bölgedeki orman varlığının korunmasına yönelik uygulanan çalışmaların kararlı şekilde sürdürüldüğünü ortaya koydu.

Tutanak ve ihlal dağılımı:

Denetimler sonucunda toplam 35 suç tutanağı düzenlendi. Tutanakların hukukî dağılımı şu şekilde kaydedildi: izinsiz ağaç kesimiyle ilgili 24, orman emvali nakliyle ilgili 3, kaçak orman emvali bulundurmayla ilgili 6 ve orman alanının işgali ve sarf suçlarına ilişkin 1 tutanak.

Düzenlenen tutanaklar gerekli işlemlerin yapılması amacıyla adli makamlara gönderilirken, aynı dönemde tespit edilen ihlaller sebebiyle toplam 38 kişiye idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin amacı ve sürdürülebilirlik:

Yetkililer, denetimlerin doğal yaşamın sürekliliği, ekolojik dengenin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı orman alanları bırakılması amacıyla aralıksız sürdürüldüğünü belirtiyor. İzinsiz ağaç kesimi, kaçak orman ürünü taşınması ve orman alanlarının amaç dışı kullanımına karşı mevzuat çerçevesinde işlem yapılıyor.

Ardahan genelinde ormanların korunmasına yönelik çalışmaların devam etmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları yasa dışı faaliyetlere karşı duyarlı olmaya ve ihlalleri bildirmeye çağırıyor.

ARDAHAN’DA ORMAN SUÇLARINA GEÇİT YOK: 35 DOSYA ADLİ MAKAMLARA GÖNDERİLDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)