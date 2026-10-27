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Bulanık'ta aile odaklı madde bağımlılığı semineri

Bulanık'ta düzenlenen 'Ailenin Gücü' seminerinde aile, okul ve sağlık kurumlarının iş birliğiyle madde bağımlılığıyla mücadele yöntemleri ele alındı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bulanık'ta aile odaklı madde bağımlılığı semineri

Seminerin düzenlenmesi:

Bulanık ilçesinde, uyuşturucu ve madde bağımlılığının önlenmesine yönelik olarak düzenlenen 'Ailenin Gücü' semineri, Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından gerçekleştirildi. Etkinlik, İçişleri Bakanlığı desteğiyle yürütülen Gençliğine İyi Bak 3 - Ailene Sahip Ol projesi kapsamında, Bulanık Kaymakamlığı ve Aile Destek Merkezi 1 (ADEM) iş birliğiyle ADEM toplantı salonunda yapıldı.

İçerik ve vurgular:

Seminerde öncelik, madde bağımlılığının yalnızca güvenlik önlemleriyle çözülemeyeceği; ailelerin, eğitim kurumlarının, sağlık hizmetlerinin, kolluk kuvvetlerinin ve sivil toplumun eşzamanlı çalışmasının gerekliliği üzerinde duruldu. Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, bağımlılıkla mücadelenin çocukların geleceği, ailelerin huzuru ve toplum sağlığı açısından önem taşıdığını belirtti.

Koşansu, çocukların yalnızca akademik durumlarının değil, aynı zamanda duygusal ihtiyaçlarının da takibinin gerektiğini vurguladı. Davranış değişiklikleri gösteren çocuklara yaklaşımda suçlayıcı olmayan bir tutum benimsenmesi, çocukların dinlenmesi ve ihtiyaç halinde uzman desteğine yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Katılımcılar ve sonuç:

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl, madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemini anlattı ve uyuşturucu maddelerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Sunum ve tartışmalar, aile içi iletişim, erken belirleme ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ekseninde ilerledi.

Program, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu tarafından Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl'e plaket takdim edilmesiyle sona erdi. Seminerin katılımcılar arasında iş birliğini pekiştirmesi ve yerel düzeyde uygulamaya dönük adımların planlanmasına zemin hazırlaması hedefleniyor.

MUŞ&#039;UN BULANIK İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK &quot;AİLENİN GÜCÜ&quot;...

MUŞ'UN BULANIK İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK "AİLENİN GÜCÜ" SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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