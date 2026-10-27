Gençlik kampüsünde yeni buluşma noktası: Şahinbey Belediyesi Genç Ofisi hizmete girdi

Genç Ofis tanıtımı ve amaçları:

Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep Üniversitesi kampüsüne kazandırılan Genç Ofisin açılışı gerçekleştirildi. Toplam 450 metrekare kullanım alanına sahip merkez, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Merkez; kütüphane, grup çalışma odaları, bilgisayar odası, seminer salonu ve akıl-zeka oyun odası gibi birimleriyle hem bireysel ders çalışmaya hem de toplu etkinliklere uygun alanlar sunuyor.

Genç Ofis, öğrenci toplulukları için toplantı mekanları sağlarken; yabancı dil pratiği ve grup çalışmaları için özel konuşma alanları, ücretsiz Wi-Fi ve bilgisayar hizmeti de veriyor. Ayrıca merkezde sabah saatlerinde çorba ile günün erken saatlerinde hizmete başlayan öğrencilere çay gibi ikramlar da sunuluyor.

Mekânın sunduğu olanaklar ve erişim:

Merkezde kütüphane bölümü, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını destekleyecek şekilde düzenlendi. Şahinbey Belediyesi daha önce açtığı Şahinbey Millet Kütüphanesi ile raylı sistemle üniversiteye 8 dakika mesafede olduğunu, bu kütüphanede aynı anda 4 bin 500 öğrencinin ders çalışabildiğini belirtti. Ayrıca üniversitenin karşısına 4 katlı yeni bir kütüphane inşa edileceği ve bunun 1 yıl içinde tamamlanacağı açıklandı.

Öğrencilerin güvenliği de dikkate alınarak merkez 7 gün 24 saat güvenlik kameraları ile izlenecek. Kampüs içindeki farklı noktalara yerleştirilecek QR kodlar aracılığıyla öğrencilerin talep ve beklentileri toplanıp hızlı çözüm üretilmesi planlanıyor.

Öğrenci destekleri ve erişim kolaylıkları:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediyenin üniversite öğrencilerine yönelik nakdi eğitim desteğinin bu yıl da sürdüğünü hatırlattı. Tahmazoğlu, öğrencilere başarı durumuna göre 33 bin TL ile 66 bin TL arasında nakdi destek verildiğini, başvuruların bu yıl yaklaşık 29 bin öğrenci tarafından yapıldığını ve ödemelerin devam ettiğini açıkladı.

Başkan ayrıca, belediyenin kültür ve eğitim yatırımlarına vurgu yaparak öğrencilere 7/24 ders çalışma imkânı sağlayacak tesislerin çoğaltılacağını bildirdi. Genç Ofis aracılığıyla öğrenciler belediyeye ait sosyal, sportif ve bilimsel tesislere düzenlenecek tanıtım gezilerine katılabilecek ve geleneksel sporlar merkezine yönlendirilebilecek.

Açılışta öne çıkan konuşmalar:

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, gençlerin Türkiye'nin en büyük zenginliği olduğuna dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gençlerimizin hem Kredi ve Yurtlar’daki, hem üniversitelerdeki her türlü şartlarının sağlanması hususunda... her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep’in genç dostu bir şehir olduğunu söyleyerek projelerin kazanımlarına ve destek verenlere teşekkür etti. Şahin, yapılan eserlerin unutulmaması dileğini paylaştı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu açılışta, gençlerle daha yakın temas kurmayı amaçladıklarını belirtti: "Burada amacımız sizlerle çok daha yakın olmak. Sizlerden gelen talepleri hemen burada karşılayıp onları yerine getirmek." Tahmazoğlu, merkezde sabah çorbası ve çay gibi ikramların yanı sıra ders çalışma, bilgisayar ve oyun alanlarının bulunduğunu vurguladı.

Kampüs yaşamına etkisi ve iş birliği:

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, kampüs içindeki bu tür merkezlerin Gaziantep’in "genç dostu, öğrenci dostu" kimliğini güçlendireceğini söyledi. Müdürlük, ofislerle iş birliği yaparak bakanlık projelerinin entegrasyonunu sağlayacaklarını belirtti.

Şahinbey Belediyesi Genç Ofisi, öğrencilerin taleplerini toplayıp hızlı yanıt verecek bir köprü rolü üstlenmeyi amaçlıyor. Hem akademik hem sosyal ihtiyaçları aynı çatı altında toplamayı hedefleyen merkez, kampüs yaşamına pratik destekler sunarak üniversiteli gençlerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ TARAFINDAN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İÇERİSİNE YAPTIRILAN ŞAHİNBEY BELEDİYESİ GENÇ OFİSİ’NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.