Yükseköğretimde yeni dönem: Türkiye ve Suudi Arabistan eş güdümlü iş birliğine hazırlanıyor

ziyaretin önemi ve ana gündem:

Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yousef Bin Abdullah Al Benyan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar’ın resmi davetlisi olarak Ankara’da görüşmeler gerçekleştirdi. Bu ziyaret, 14 yıl aradan sonra eğitim alanında üst düzey düzeyde gerçekleşen ilk buluşma olarak iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin işaretini verdi. Bölgesel güvenlik gündeminin yoğun olduğu bir süreçte yapılan görüşmeler, akademik ve bilimsel iş birliğinin öncelikli bir gündem maddesi olduğunu gösterdi.

mesleki yükseköğretim modeli ve paylaşım teklifleri:

Görüşmelerde öne çıkan başlıklardan biri, Türkiye’nin organize sanayi bölgelerinde uyguladığı mesleki yükseköğretim modeliydi. YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye’de sanayiyle entegre meslek yüksekokullarının nitelikli insan kaynağı yetiştirmedeki rolünü vurgulayarak, iş yeri temelli eğitim, uygulamalı öğretim ve üniversite-sanayi iş birliğinde elde edilen deneyimlerin paylaşılmaya hazır olduğunu belirtti.

Al-Benyan, Türkiye’nin mesleki eğitim birikimine dikkat çekerek daha ileri düzeyde iş birliğine açık olduklarını söyledi ve Türk eğitim kurumlarının Suudi Arabistan’da kendi eğitim sistemleri, müfredatları ve yönetim modelleriyle faaliyet gösterebilmesine imkân tanınabileceğini ifade etti. Bu yaklaşım, Türkiye’nin mesleki yükseköğretim uygulamalarının uluslararası alana taşınması açısından önemli bir fırsat sunuyor.

üniversitelerin eşleştirilmesi ve ortak araştırma hedefleri:

Taraflar, üniversiteler arasında doğrudan ve kalıcı ortaklıklar kurulmasını önceliklendirdi. Özvar, rektörleri, yöneticileri ve akademik temsilcileri bir araya getirecek bir Türkiye-Suudi Arabistan Üniversiteler Forumu düzenlenmesini önerdi. Bu forumla üniversitelerin eşleştirilmesi, ortak bilimsel araştırmaların geliştirilmesi ve lisansüstü alanda yeni ortaklıkların kurulması hedefleniyor.

Al-Benyan, ortak araştırma öncelikleri arasında mühendislik, sağlık bilimleri ve yapay zeka alanlarını işaret etti ve öğretim üyesi ile öğrenci değişim programlarının daha ileri düzeye taşınmasını istedi.

öğrenci hareketliliği, burslar ve somut adımlar:

Görüşmede, Suudi öğrenciler için Türkiye’de sağlanan burs programlarının yeniden başlatılması talebi öne çıktı. Erol Özvar, Suudi hükümetinin Türkiye’de öğrenim görmek isteyen öğrencilere verdiği bursların yeniden canlandırılmasının önemine işaret ederek, daha fazla Suudi öğrenciyi Türkiye’ye çekmek için iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

Özvar, iki ülkenin akademik birikiminin ve araştırma kapasitesinin birleşmesinin geniş toplumsal fayda sağlayacağını belirterek, "Bugün ortak hedefimiz, bu potansiyeli somut ve sürdürülebilir girişimlere dönüştürmek olmalıdır" dedi. Taraflar, belirlenen iş birliği alanlarında kısa sürede somut adımlar atılmasını kararlaştırdı.

dil eğitimi ve izlenecek yol:

Toplantıda Türkçe ve Arapçanın karşılıklı öğretimini kolaylaştıracak mekanizmalar da ele alındı. Dil öğretimine yönelik iş birliklerinin artırılması ve öğrencilerin karşılıklı eğitim imkanlarından daha fazla yararlanmasının sağlanması üzerinde duruldu. Ayrıca Ankara’daki görüşmelerin, Suudi Arabistan’da düzenlenecek yeni bir buluşmayla sürdürülmesi kararlaştırıldı; Al-Benyan, forumun Nisan 2027’de Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek İnsan Sermayesi Girişimi etkinliği kapsamında düzenlenebileceğini belirtti.

Yükseköğretim Kurulu'ndaki görüşmelere Türkiye tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektörleri katılırken; Suudi heyetinde ülkenin önde gelen üniversitelerinin rektörleri ve mesleki eğitim alanındaki üst düzey yöneticiler yer aldı. Taraflar, bir dizi teknik çalışma grubu ve takvim belirlenmesiyle iş birliğini somut projelere dönüştürmeyi hedefliyor.

Görüşmeler, iki ülkenin yükseköğretim alanında daha yakından çalışmasına zemin hazırlayarak hem öğrenci ve akademisyen hareketliliğini hem de uygulamalı eğitim ve ortak araştırma kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SUUDİ ARABİSTAN EĞİTİM BAKANI YOUSEF BİN ABDULLAH AL BENYAN, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI EROL ÖZVAR'IN RESMİ DAVETLİSİ OLARAK TÜRKİYE'YE GELDİ.