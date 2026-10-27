çavuşlar okullarında eğitimde yerinde değerlendirme

ziyaretin ana hatları:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Çavuşlar İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyarette okullarda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ele alındı ve uygulamaların yerinde incelenmesine önem verildi.

yerinde inceleme ve değerlendirme:

Demirtaş, öğretmenlerle yaptığı görüşmelerde okulların güçlü yönleri, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerinde durdu. Yapılan değerlendirmelerde öğretmenlerin görüş ve önerilerinin alınmasının, eğitim kalitesinin artırılması açısından belirleyici olduğu vurgulandı.

öğrenci gelişimine yönelik uygulamalar:

Görüşmede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve ahlaki alanlarda çok yönlü gelişimini destekleyen uygulamalar ele alındı. Okullarda yürütülen projeler ve programların öğrencilerin ihtiyaçlarına nasıl yanıt verdiği tartışıldı.

Ziyaret, okullarda devam eden çalışmaların yerinde görülmesi, uygulamalara ilişkin geri bildirim alınması ve geleceğe yönelik önerilerin paylaşılması amacıyla gerçekleştirildi. Demirtaş, toplantının ardından öğretmenlere iyi dileklerini iletti ve ziyaret olumlu değerlendirmelerle sona erdi.

SARIGÖL İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ, ÇAVUŞLAR İLKOKULU VE ORTAOKULUNU ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ. GÖRÜŞMEDE TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN ÇOK YÖNLÜ GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.