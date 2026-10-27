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Anadolu Üniversitesi'nde İŞKUR gençlik kurası tamamlandı

Anadolu Üniversitesi için İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı; 5 bin 771 başvurudan bin 189 asil, 120 yedek belirlendi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Anadolu Üniversitesi'nde İŞKUR gençlik kurası tamamlandı

Anadolu Üniversitesi'nde İŞKUR gençlik kurası tamamlandı

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversitede görev alacak isimlerin belirlenmesi için düzenlenen kurayla seçildi. Kura töreni, üniversitenin merkezinde gerçekleştirildi ve hem kurum temsilcileri hem de çok sayıda başvuran öğrenci sürece tanıklık etti.

kura töreni ve katılımcılar:

Kura çekimi, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Nasreddin Hoca Salonunda, Eskişehir 4. Noteri Mete Özesen tarafından yapıldı. Törene Anadolu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Abdurrahman Şafak, İŞKUR yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Katılımcılar arasında hem programın uygulayıcıları hem de aday öğrenciler hazır bulundu; kura sürecinin şeffaflığı ve kayıtların usulüne uygun tutulması vurgulandı.

yerleştirme ilkeleri ve başlama takvimi:

Genel yerleştirme yaklaşımı hakkında bilgi veren Anadolu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Abdurrahman Şafak, sürecin amaç ve uygulama esaslarını şu sözlerle aktardı: "İŞKUR Genel Müdürlüğü ile üniversitelerimiz arasında tesis edilen iş birliği çerçevesinde öğrencilerimizin iş gücü piyasasına uyumunu ve sorumluluk bilinci kazanmasını önceleyen programın yürütümünü sürdürmekteyiz. Üniversitemiz genelindeki kontenjanlar doğrultusunda yerleştirmeler; öğrencilerimizin öğrenim gördükleri anabilim dalları, bölümleri ve akademik ilgi alanları gözetilerek kampüs içi birimler nezdinde planlanmaktadır. Belirlenen çalışma takvimine göre kampüs yerleşkesinde görevlendirilecek öğrencilerimiz için önceliğimiz özellikle akademik ve nitelikli idari alanlarda işleyişe katkı sunulmasıdır."

Programa bu yıl 5 bin 771 öğrenci başvurdu. Yapılan kura sonucu bin 189 öğrenci asil, 120 öğrenci ise yedek olarak belirlendi. Seçilen öğrencilerin göreve başlama tarihi 16 Kasım 2026 olarak ilan edildi. Üniversite yönetimi ve İŞKUR yetkilileri, atamaların ardından uyum süreci ve görev tanımlarına ilişkin bilgilendirme yapacaklarını bildirdi.

Tören, kurumlar arası iş birliğinin öğrencilere iş deneyimi kazandırma amacını öne çıkarması açısından önem taşıyor; üniversite kampüs içindeki görev dağılımlarının öğrencilerin eğitim alanlarıyla uyumlu şekilde planlanması, programın öncelikleri arasında yer aldı.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINDAN FAYDALANACAK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ KURA İLE BELLİ...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINDAN FAYDALANACAK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ KURA İLE BELLİ OLDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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