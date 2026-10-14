Bulgaristan'ın yükseklerinde beyaz uyanış: Musala'da erken kar manzaraları

Bulgaristan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Bulgaristan’ın yüksek kesimlerinde beklenenden erken başlayan kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bölgedeki yüksek dağlık alanlar, özellikle ülkenin önemli merkezlerinden biri olan Musala çevresinde beyaza büründü.

Musala'da örtü yer yer 20 santimetreye çıktı:

Eski adıyla Tanrı Dağı olarak bilinen Musala’da, yetkililerce bildirildiği üzere bazı noktalarda kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı kaydedildi. Yoğunluğun farklılık göstermesi nedeniyle kar örtüsünün alanlara göre değiştiği gözlendi.

Sonbaharda kış manzaraları oluştu:

Yüksek kesimlerde etkili olan bu yağışla birlikte bölge sonbahar mevsiminde olmasına karşın kışa özgü manzaralar sergiledi. Ağaçlar ve arazi beyaz örtüyle kaplanırken, doğal görünümdeki değişim fotoğraf ve görüntülenen sahnelerde dikkat çekti.

Gözlemler, yüksek rakımlı alanlarda kış koşullarına geçişin yerel ölçekte başladığını gösteriyor; bölgedeki kar örtüsü ve görünüm, ziyaretçiler ve yerel halk tarafından not edildi.

MUSALA'DA, ESKİ ADIYLA TANRI DAĞI OLARAK BİLİNEN BÖLGEDE, KAR KALINLIĞININ YER YER 20 SANTİMETREYE ULAŞTIĞI BİLDİRİLDİ.