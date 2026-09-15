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Burdur-Antalya kara yolunda minibüs devrildi: tarım işçileri hastaneye kaldırıldı

Burdur-Antalya kara yolunda sabah 05.30'da hafif ticari araçla çarpışan tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi; minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 08:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Burdur-Antalya kara yolunda minibüs devrildi: tarım işçileri hastaneye kaldırıldı

kaza anı ve müdahale:

Kaza, saat 05.30 sıralarında Burdur - Antalya Kara yolu üzeri Antalya Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 15 AC 563 plakalı hafif ticari araç ile A.A.’nın kullandığı 32 ADT 010 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken olay yerinde yaralanmalar görüldü.

Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak yaralılara müdahale etti ve güvenlik önlemleri aldı.

yaralılar ve soruşturma:

Kazıda minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarını sürdürüyor; yetkililer olayla ilgili tahkikat başlattı.

BURDUR&#039;DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ÇARPIŞAN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU...

BURDUR'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ÇARPIŞAN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MİNİBÜSTE BULUNAN 9 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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