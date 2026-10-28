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Burdur’da 29 ekimde birlik ve saygı: cumhuriyet 103 yaşında

Burdur’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılı Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı; protokol üyeleri, askerler ve öğrenciler katıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

Burdur’da 29 ekimde birlik ve saygı: cumhuriyet 103 yaşında

Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni

Burdur’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılı, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulduğu törenle başladı. Vali Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Kara Pilot Albay Velican Dizlek ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından anıta çelenk konuldu. Törenin ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin katılımcıları:

Çelenk sunma törenine Milletvekili İzzet Akbulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, polisler, askerler ve öğrenciler katıldı. Katılımcıların geniş temsili, törene ciddi bir katılım sağladı.

Kutlamalar yarın sürecek:

Resmi çelenk sunma töreninin ardından kutlamaların yarın düzenlenecek etkinliklerle devam edeceği bildirildi. Bugünkü tören, Cumhuriyetin kuruluşunun önemine vurgu yapan, birlik ve saygı mesajı veren bir başlangıç oluşturdu.

BURDUR&#039;DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI&#039;NIN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE ATATÜRK ANITI&#039;NA...

BURDUR'DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE ATATÜRK ANITI'NA ÇELENKLER SUNULDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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