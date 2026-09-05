Burdur'da damatlığa hazırlanırken tır dorsesine çarpan genç yaşamını yitirdi

Kaza ve ilk müdahale:

Burdur Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, 26 yaşındaki İsmail Arpağ idaresindeki 15 AEN 793 plakalı motosiklet, sokakta park halindeki 15 ADT 891 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücü metrelerce sürüklendi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Arpağ'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Arpağ kurtarılamadı.

Kaza anına ilişkin görüntüler:

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin sokak üzerinde hızla ilerlediği ve ardından tır dorsesine çarptığı görülüyor. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle motosikletin ve sürücünün sürüklendiği, çarpmanın şiddetinin saniye saniye kaydedildiği aktarılıyor.

Kaza görüntüleri, olayın oluş biçimini ve çarpmanın şiddetini net şekilde ortaya koyarken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Cenaze ve aileye veda:

Arpağ'ın düğün hazırlıkları sürerken gece saatlerinde arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra evine dönerken kazayı geçirdiği bildirildi. Ölüm haberi, genç adamın ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Hastanede yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Arpağ'ın cenazesi, dualar eşliğinde Sultan Dere Mezarlığı'na götürüldü ve burada kılınan namazın ardından toprağa verildi. Bugün düğününü gerçekleştirmesi beklenen Arpağ'tan geriye düğün davetiyesi kaldı; damatlık giymeye hazırlanan genç, düğününe saatler kala yaşanan kazada hayatını kaybederek kefenle son yolculuğuna uğurlandı.

KAZA ANI (GÜVENLİK KAMERASI)