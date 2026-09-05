Burdur'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil deponun duvarını yıktı

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yol kenarında bulunan depoya girerek deponun duvarının yıkılmasına neden oldu. Kazada araçta bulunan üç kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza detayları:

Kaza, Burdur - Fethiye kara yolu üzerinde, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Olayda bulunan otomobilin plakasının 34 NKF 110 olduğu bildirildi. Çarpmanın etkisiyle deponun duvarı çöktü ve araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.