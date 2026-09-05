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Burdur'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil deponun duvarını yıktı

Burdur-Fethiye kara yolunda saat 15.00'te kontrolden çıkan 34 NKF 110 plakalı otomobil yol kenarındaki depoya girip duvarı yıktı; 3 kişi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Burdur'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil deponun duvarını yıktı

Burdur'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil deponun duvarını yıktı

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yol kenarında bulunan depoya girerek deponun duvarının yıkılmasına neden oldu. Kazada araçta bulunan üç kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza detayları:

Kaza, Burdur - Fethiye kara yolu üzerinde, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Olayda bulunan otomobilin plakasının 34 NKF 110 olduğu bildirildi. Çarpmanın etkisiyle deponun duvarı çöktü ve araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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