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Burdur'da ehliyet sınavına yetişmek için kaçtı, sınav çıkışında yakalandı

Burdur'da plakasını bezle kapatıp ters şeritten kaçan M.D., motosikletini E-Sınav Merkezi önünde bırakıp ehliyet sınavına girdi; polis kapıda yakaladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:37

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Burdur'da ehliyet sınavına yetişmek için kaçtı, sınav çıkışında yakalandı

Burdur'da trafik ihlali sonrası sınav merkezinde yakalanma

Olay, İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D. isimli motosiklet sürücüsü, plakasının bir bölümünü bezle kapatarak cadde üzerinde ters şeritte ilerlemeye başladı. Durumu fark eden polis ekipleri sürücüye dur ihtarında bulundu ancak sürücü, ekiplerin ikazına rağmen motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi.

motosikleti e-sınav merkezi önünde bulundu:

Kaçan sürücünün yakalanması için bölgede çalışma başlatan ekipler, kısa süre sonra bahse konu motosikleti Burdur E-Sınav Merkezi önünde buldu. Motosiklet üzerinden yapılan incelemede sürücünün kimliği tespit edildi ve ekipler M.D.'nin merkezde ehliyet sınavında olduğunu belirledi. Bu kez kaçan sürücünün peşinden gitmek yerine ekipler sınavın bitmesini bekledi.

sürücü sınav çıkışında yakalandı:

Sınavın sona ermesiyle birlikte polis ekipleri kapıda bekleyen sürücüyü karşıladı. Polisleri karşısında gören M.D., neden kaçtığı yönündeki soruya "Sınava yetişmek için kaçtım" şeklinde cevap verdi. Yapılan kontroller ve tespit edilen trafik ihlalleri çerçevesinde sürücüye çeşitli maddelerden toplam 390 bin TL cezai işlem uygulanırken, motosiklet 3 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

BURDUR’DA MOTOSİKLETİNİN PLAKASINI BANTLA KAPATIP TERS ŞERİTTEN İLERLEYEN SÜRÜCÜ, KENDİSİNİ...

BURDUR’DA MOTOSİKLETİNİN PLAKASINI BANTLA KAPATIP TERS ŞERİTTEN İLERLEYEN SÜRÜCÜ, KENDİSİNİ DURDURMAK İSTEYEN POLİS EKİPLERİNDEN KAÇTI. EKİPLER KAÇAN SÜRÜCÜNÜN MOTOSİKLETİNİ E-SINAV MERKEZİ ÖNÜNDE BULURKEN, SÜRÜCÜNÜN İSE İÇERİDE EHLİYET SINAVINA GİRDİĞİNİ TESPİT ETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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