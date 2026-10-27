Muğla'da önleyici çalışmalarla yağış nöbeti: 20 baskına müdahale edildi

Muğla'da yağış mesaisi ve saha çalışmaları

Muğla genelinde etkili olan yağışların ardından Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla koordineli bir çalışma yürüttü. Yağışlar öncesinde yapılan hazırlık ve temizlik çalışmaları, sahadaki müdahalelerin etkin olmasını sağladı.

Müdahale ve temizlik çalışmaları:

Yağış öncesinde dere yatakları, kanalizasyon hatları, yağmur suyu hatları ve mazgallarda kapsamlı temizlik gerçekleştirildi. Ekipler, yağış süresince özellikle yabancı maddeler nedeniyle tıkanma riski oluşturan noktalarda yoğunlaştırılmış bakım yaptı.

Saha ekipleri, yağışlar boyunca il genelinde toplam 20 yağmur suyu baskınına müdahale etti, 29 yağmur suyu hattında temizlik çalışması yürütüldü ve 61 kanalizasyon tıkanıklığı giderildi.

Saha koordinasyonu ve sonuçlar:

Büyükşehir Belediyesi ile MUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde yağış sürecinde büyük çaplı bir altyapı arızası veya yaygın su baskını kaydedilmedi. Sahada görev yapan ekiplerin anında müdahale kabiliyeti, olumsuz etkilerin sınırlı kalmasında belirleyici oldu.

Yetkililer, alınan önlemler ve yürütülen temizlik çalışmalarının altyapının sağlıklı işlemesine katkı sağladığını, ekiplerin koordineli nöbetinin yağış dönemlerinde benzer olumsuzlukların önlenmesinde kritik rol oynadığını bildirdi.

MUĞLA GENELİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA KOORDİNELİ ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ.