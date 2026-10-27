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Şile’de sel yolları, evleri ve tarlaları tahrip etti

Şile’de Ovacık ve İmrandere arasındaki sağanak sel yolları, ev ve bahçeleri tahrip etti; mısır ambarı yıkıldı, bir araç sürüklendi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Şile’de sel yolları, evleri ve tarlaları tahrip etti

selin vurduğu alanlar

İstanbul’un Şile ilçesinde etkili olan sağanak yağış, özellikle Ovacık ve İmrandere arasındaki vadilerde sel oluşumuna yol açtı. Sel suları bazı yolları adeta yok ederken, ormanlık alandan koparak gelen ağaç parçaları, taşlar ve çamur güzergâhları kapattı. Bölgede ev ve bahçelerde hasar tespit edilirken; bazı yerlerde yolların kullanımı engellendi.

yerel halkın anlattıkları:

Bölgede yaşayan Mustafa Aslantürk, patronuna ait olan bir aracın sel sularıyla sürüklenip başka bir noktaya taşındığını belirtti. Aslantürk, evlerinin balkon ve iç kısmında ciddi hasar oluştuğunu, araçta kimsenin bulunmadığını ve olayda can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Yavuz Özyarık ise selin bahçesini dere gibi kapladığını, mısır ambarının yıkıldığını ve evinin oturulamayacak duruma geldiğini anlattı. Özyarık, olay sırasında evde yalnız bulunan 76 yaşındaki annesinin Karayolları ve itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarıldığını belirtti.

ulaşım ve altyapı hasarı:

Hüseyin Manav da yağış sonrası ormanlık alandan kopan taşların yollara sürüklendiğini, bazı güzergâhlarda ulaşımın aksadığını söyledi. Tekke’den gelirken yolun kapanması nedeniyle Yeniköy üzerinden dolanmak zorunda kaldıklarını aktaran Manav, yaklaşık iki kilometre ileride bir aracın dereye sürüklendiğini ve yan yattığını ifade etti.

Gözlemler, sel sularının yol yüzeyini ve çevresini tahrip ettiğini; bazı yolların taş, çamur ve ağaç parçalarıyla kaplandığını gösteriyor. Bölgede ekiplerin müdahalesi sürerken, altyapı ve ev zararlarının tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Olayda şu ana kadar bildirilen can kaybı bulunmamakta, ancak yerel halk hasarın büyük olduğunu vurguluyor ve yetkililer bölgeye erişim ve temizleme çalışmaları için koordinasyon sağlıyor.

ŞİLE&#039;DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN SEL SULARI YOLLARI TAHRİP EDERKEN, ORMANLIK ALANDAN...

ŞİLE'DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN SEL SULARI YOLLARI TAHRİP EDERKEN, ORMANLIK ALANDAN SÜRÜKLENEN AĞAÇ PARÇALARI, TAŞLAR VE ÇAMUR BAZI GÜZERGÂHLARI KAPATTI. SELDE EV VE BAHÇELERDE HASAR OLUŞURKEN, BİR ARAÇ DA SEL SULARINA KAPILARAK SÜRÜKLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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