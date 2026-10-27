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Sarıgöl'de öğretmenlerle eğitimde kalite ve Maarif Modeli tartışıldı

Yıldıray Demirtaş, Çanakçı İlkokulu ve Ortaokulunda öğretmenlerle eğitim kalitesini Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Sarıgöl'de öğretmenlerle eğitimde kalite ve Maarif Modeli tartışıldı

Çanakçı okullarında eğitimin niteliği konuşuldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Çanakçı İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyarette, okullarda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı ve uygulamalardaki güncel yaklaşımlar değerlendirildi.

Ziyaretin odağı: maarif modeli ve çok yönlü gelişim:

Demirtaş ve öğretmenlerin görüşmelerinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve ahlaki yönlerden desteklenmesine yönelik uygulamalar ön plana çıktı. Toplantıda modelin okul pratiklerine aktarılması, ders içi ve ders dışı etkinliklerin çeşitlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı.

Öğretmen görüşleri ve kalite hedefi:

Görüşmede öğretmenlerin saha deneyimleri, yürütülen projeler ve öğretim yöntemleri hakkında fikir alışverişi yapıldı. Eğitimde niteliğin artırılması ve öğretmenlerin önerilerinin dikkate alınması hedeflendi; öğretmenlerin uygulama önerileri not edildi ve ilerleyen dönemde değerlendirilmek üzere planlama yapılacağı ifade edildi.

Ziyaret, iyi dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. Okul yönetimi ve öğretmenler, modelin yerel koşullara uygun şekilde uygulanması için iş birliğinin süreceğini belirtti.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ, ÇANAKÇI İLKOKULU VE...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ, ÇANAKÇI İLKOKULU VE ORTAOKULUNU ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ. GÖRÜŞMEDE TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ DOĞRULTUSUNDA ÖĞRENCİLERİN ÇOK YÖNLÜ GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN EĞİTİM UYGULAMALARI ELE ALINDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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