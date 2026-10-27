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Fuarda Bursa: tarih, doğa ve termal değerler öne çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ATF26'da kurduğu standla uluslararası profesyonellere kentinin tarihî mirasını, termal ve kış turizmi olanaklarını tanıttı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Fuarda Bursa: tarih, doğa ve termal değerler öne çıktı

Fuarda Bursa standı yoğun ilgi gördü:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentinin "Turizm Kenti" kimliğini güçlendirme hedefiyle Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF26)'ya katıldı. Fuar, 100'ü aşkın ülkeden gelen turizm profesyonelleri ve 40 bini aşkın sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bursa standı, etkinlik boyunca ziyaretçiler ve sektör paydaşlarının yoğun ilgisine sahne oldu.

Organizasyon ve hedefler:

Katılım, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği paydaşlığıyla sağlandı. Belediye yetkilileri, stand aracılığıyla kentin turizm çeşitliliğini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve Bursa'nın turizmden aldığı payı artırmayı amaçladıklarını vurguladı. Fuar, binden fazla turizm markası ve 2 bin 500'ü aşkın uluslararası seyahat acentesi gibi katılımcı profiliyle, yeni iş birlikleri ve ticari temaslar için önemli bir zemin sundu.

Tanıtımda öne çıkan unsurlar:

Bursa'nın tanıtımında tarihî ve kültürel miras, doğal güzellikler, gastronomi, termal kaynaklar ve kış turizmi imkanları öne çıkarıldı. Belediye ekipleri, dört mevsim turizm sunan kent özelliklerini vurgulayarak hem destinasyon bilinirliğini artırmaya hem de sektör temsilcileriyle somut iş birliği fırsatları yaratmaya çalıştı. Stand ziyaretleri sırasında yapılan görüşmelerde, tur operatörleri ve acentelerle bölgesel paketler, termal turizm yatırımları ve kış sezonu programları üzerinde ön görüşmeler gerçekleştirildi.

Fuardaki varlığın, Bursa'nın ulusal ve uluslararası turizm pazarlarında görünürlüğünü artırma stratejisinin parçası olduğu belirtildi. Belediye yetkilileri, sektördeki temasları derinleştirerek kentin turizm gelirlerini ve marka değerini yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ‘TURİZM KENTİ’ KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ‘TURİZM KENTİ’ KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, ULUSLARARASI ANTALYA TURİZM FUARI’NA (ATF26) KATILDI. KÜRESEL ÇAPTA TURİZM PROFESYONELLERİNİN KATILDIĞI FUARDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ‘BURSA’ STANDI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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