Burdur'da şehirlerarası otobüslerde sıkı güvenlik ve yolcu kontrolleri

Denetimler kent genelinde aralıksız sürüyor

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen uygulamada, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler sistematik olarak kontrol edildi. Yapılan denetimlerin temel hedefi, usulsüzlük ve suiistimallerin en aza indirilmesi ile trafik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi olarak açıklandı.

Denetim kapsamı:

Ekipler, duraklarda ve güzergâh üzerinde seyir halinde bulunan şehirlerarası yolcu otobüslerini durdurarak; araçların teknik uygunluğunu, sürücülerin belgelerini ve davranışlarını denetledi. Kontrollerde ayrıca yolcuların güvenli şekilde seyahat etmelerinin sağlanmasına yönelik uygulamalara önem verildi ve eksikliği tespit edilen hususlar kayıt altına alındı.

Vatandaşlara güvence ve sürece dair açıklama:

Yetkililer, vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti. Bu uygulamaların hem karayolu yolculuğu kalitesini yükseltmesi hem de olası trafik risklerini azaltması bekleniyor.

BURDUR’DA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIYAN OTOBÜSLERE YÖNELİK DENETİM ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.