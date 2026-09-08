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Burhaniye ev sahipliğinde IBAS-CON 2026: uygulamalı bilimler uluslararası platformda buluştu

Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde 3-6 Eylül 2026'de düzenlenen IBAS-CON 2026, akademi, araştırmacı ve sektör temsilcilerini Burhaniye'de bir araya getirdi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Burhaniye ev sahipliğinde IBAS-CON 2026: uygulamalı bilimler uluslararası platformda buluştu

IBAS-CON 2026 Burhaniye'de gerçekleştirildi

III. Uluslararası Balıkesir Uygulamalı Bilimler Kongresi (IBAS-CON 2026), Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde 3-6 Eylül 2026 tarihleri arasında Burhaniye’de düzenlendi. Kongre, farklı disiplinlerden akademisyenleri, araştırmacıları, lisansüstü öğrencileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek uygulamalı bilimler alanındaki güncel gelişmelerin paylaşılmasına zemin hazırladı.

Kongrenin odağı:

IBAS-CON 2026, akademik bilgi ile pratik uygulamalar arasındaki köprüyü güçlendirmeyi hedefledi. Sunumlar, paneller ve çalıştaylarda uygulamalı bilimlerdeki yenilikler tartışıldı; katılımcılar, disiplinler arası etkileşim ve sektör iş birlikleri üzerine odaklandı. Etkinlik, akademi ile uygulama dünyası arasındaki bilgi transferinin hızlandırılmasına katkı sağlayacak bir ortam sundu.

yerel destek ve temsilcilerin katılımı:

Kongrenin açılış programında Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil, akademisyenler ve araştırmacılar hazır bulundu. Etkinliğe destek veren kurumlar arasında Burhaniye Ticaret Odası da yer aldı; oda adına katılan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol, törende Odaya verilen teşekkür plaketini teslim aldı.

Hasan Varol etkinlikte yaptığı konuşmada Burhaniye Ticaret Odası olarak üniversite-sanayi ve üniversite-iş dünyası iş birliklerinin geliştirilmesine ve bilimsel bilginin ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasına önem verdiklerini vurguladı. Varol, ilçenin akademik etkinliklere ev sahipliği yapma kapasitesinin güçlendirilmesinin bölgenin görünürlüğünü artırdığına dikkat çekti ve destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kongre, Burhaniye’nin yalnızca turizm ve ticaret alanındaki değil, eğitim ve bilimsel iş birlikleri açısından da görünürlüğünü artırmayı amaçlayan bir platform sundu. Organizasyon, akademi ile iş dünyası arasında kalıcı ilişkiler kurulmasına olanak tanıyan tartışma ve paylaşım imkânları yarattı.

KONGREYE KATILANLAR

KONGREYE KATILANLAR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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