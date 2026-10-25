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Burhaniye'de gözyaşları: Ayvalık'ta deniz kazasında ölen hekim uğurlandı

Tekne kazasında yaşamını yitiren Dr. Şahin Bingüllü, Burhaniye Devlet Hastanesi önünde ailesi ve meslektaşlarının gözyaşlarıyla uğurlandı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Burhaniye'de gözyaşları: Ayvalık'ta deniz kazasında ölen hekim uğurlandı

Hastane önünde duygusal uğurlama

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybeden Dr. Şahin Bingüllü için Burhaniye Devlet Hastanesi önünde hüzün hâkimdi. Denizde kaybolmasının ardından cansız bedenine ulaşılan Bingüllü’nün naaşı, Ayvalık Devlet Hastanesi morgundan alınarak görev yaptığı hastaneye getirildi ve burada yakınları, mesai arkadaşları ile sağlık çalışanlarının katıldığı bir törenle uğurlandı.

Tören ve aile konuşması:

Törene Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil, daire amirleri, Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Evren Akgöl, doktorlar, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yıllarca hastalarına şifa dağıtan hekim için düzenlenen uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı.

Tören sırasında konuşan eşi Handan Bingüllü, eşinin buraya 6 yıl önce atandığını ve görevini çok sevdiğini söyledi. Handan Bingüllü, eşinin mesleğine âşık olduğunu, iyi bir insan, eş ve baba olduğunu belirterek şunları ifade etti: "Eşim 6 yıl önce burada göreve başladı, burayı çok sevdi. Mesleğine âşık biriydi, çok iyi bir insan, eş ve babaydı. Hepinize geldiğiniz ve yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çocuklarını da kendisi gibi hekim olarak yetiştirdi. Onları bu vatana hizmet etsinler diye yoğun çaba gösterdi. Umarım ki bu şekilde idealist insanların erkenden yitip gitmeyecekleri bir dünyamız olsun."

Acılı eşin sözleri törene katılanlarda derin bir üzüntü ve duygu seli oluşturdu. Dr. Bingüllü’nün kızı Selin ve oğlu Oğuzhan Bingüllü de törene katılarak babalarına son görevlerini yerine getirdiler; aile, mesai arkadaşlarının taziyelerini kabul etti.

Kaza ve arama kurtarma çalışmaları:

Kara Ada açıklarında dün akşam saatlerinde özel bir teknenin batması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknedeki dokuz kişiden sekiz kişi ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılırken, Dr. Şahin Bingüllü bir süre denizde kayboldu. Gece boyunca süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Bingüllü’nün cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı.

Kaza, bir aileyi babasız ve eşsiz bırakırken, Burhaniye Devlet Hastanesi de mesleğine gönül vermiş bir hekimini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Helallik alınmasının ve duaların okunmasının ardından Bingüllü’nün naaşı memleketi Adana’ya gönderildi. Cenazenin yarın ikindi namazına müteakip Kabasakal Mezarlığı Camii’nde kılınacağı ve defin işleminin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Dr. Şahin Bingüllü, geride gözü yaşlı bir eş ve iki hekim evlat, mesai arkadaşları ve unutulmayacak bir meslek hayatı bıraktı. Hastane önündeki tören, denizde başlayan faciayı hüzünle sonlandırdı.

Ayvalık’ta deniz kazasında hayatını kaybeden Dr. Bingüllü’ye hüzünlü veda

Ayvalık’ta deniz kazasında hayatını kaybeden Dr. Bingüllü’ye hüzünlü veda

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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