Kadıköy'de devler ligi sınavı: Fenerbahçe Slavia Prag'ı ağırlıyor

maç öncesi öne çıkanlar:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.45'te Kadıköy'de Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek. Sarı-lacivertler grup aşamasına Roma ile 1-1 berabere başlayıp, Aston Villa deplasmanında 6-0 yenilgi almıştı. Slavia Prag ise Lens karşısında 3-2, ardından Azerbaycan temsilcisi Sabah'a 2-0 yenilerek istediği başlangıcı yapamadı.

Lig arası dönüşünde Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 ile geçen Fenerbahçe, Kadıköy'de taraftar desteğiyle Devler Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor. Bu maç aynı zamanda takımın Avrupa kupalarındaki deneyimini sayısal olarak da genişletecek.

takım tarihçesi ve önceki eşleşmeler:

Fenerbahçe ile Slavia Prag, tarihlerinde dördüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk kez 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşti; o dönemde Kadıköy'de oynanan maç 3-2 Slavia Prag üstünlüğüyle sonuçlandı ve rövanşta da aynı skorla turu geçen taraf Çekya ekibi olmuştu. 2024-2025 sezonunda ise taraflar UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştı ve Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenmeyi başardı.

Genel Avrupa karnesi açısından yarınki mücadeleyle Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 309. maçına çıkmış olacak. Sarı-lacivertliler bu alanda 122 galibiyet, 68 beraberlik ve 118 mağlubiyet kaydetti; rakip filelere 418 gol gönderilirken, kendi kalesinde 433 gol gördü.

şampiyonlar ligi ve Çekya ekipleriyle performans:

Şampiyonlar Ligi özelinde bu maç Fenerbahçe'nin 43. müsabakası olacak. Bugüne dek Şampiyonlar Ligi'nde 42 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 24 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, bu dönemde fileleri 43 kez havalandırdı ve kalesinde 77 gole engel olamadı.

Çekya ekipleriyle bugüne dek toplam 16 maç yapan Kanarya, en fazla eşleşmeyi Sparta Prag ile yaşadı. Tarihsel olarak 1989'daki iki maçtan mağlup dönen Fenerbahçe, son dönemde Çekya temsilcilerine karşı daha dengeli sonuçlar alıyor; genel tabloda Çekya ekiplerine karşı 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi bulunuyor.

kadro ve sakatlıklar:

Maçta İsmail Kartal'ın elinde eksikler dikkat çekiyor. Mert Müldür, menisküs yırtığı tedavisi nedeniyle forma giyemeyecek. Bir diğer önemli isim Marco Asensio için ise diz kapağı arkasındaki kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat kararı verildi ve Asensio kadroda yer almıyor. Bu gelişmeler teknik ekibin orta saha ve hücum planlarını yeniden tartışmasına neden oldu.

İç saha performansı ise Kadıköy'de moral veriyor: İsmail Kartal yönetiminde bu sezon ev sahibi olarak Avrupa'da oynanan 4 maçta takım yenilgi görmedi; Gornik Zabrze ve Sturm Graz galibiyetleri (1-0, 2-0), Lyon ve Roma ile 1-1'lik sonuçlar alındı. Bu istatistik, taraftar baskısı ve saha avantajının İstanbul'daki Avrupa maçlarında etkili olduğunu gösteriyor.

rakip profil ve lig durumu:

Teknik direktör Jindrich Trpisovsky yönetimindeki Slavia Prag, Çekya liginde namağlup lider durumda. Son lig maçında Hradec Kralove ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlikle 27 puana ulaştı. Rakip filelere 26 gol gönderen Prag ekibi, savunmada ise yalnızca 6 gol yemiş durumda. Takımın en golcü ismi Wiktor Nowak (5 gol) olurken, Ayaosi, Chytil ve Chory dörder golle katkı sağladı.

İsmail Kartal'ın Avrupa karnesi:

Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında üç farklı sezonda toplam 26 Avrupa maçında görev aldı. Bu müsabakalarda Konferans Ligi'nde 18, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç olmak üzere 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik bir performans kaydı bulunuyor. Kartal'ın tecrübesi, özellikle grup aşamasındaki taktiksel tercihlerde belirleyici olacak.

hakem kadrosu:

Müsabakada düdüğü İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos çalacak. Yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado yapacak. Maçın dördüncü hakemi Adrian Cordero olurken, Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Guillermo Cuadra Fernandez oturacak; AVAR görevinde ise Javier Iglesias Villanueva yer alacak.

Kadıköy'de oynanacak bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin Avrupa iddiası açısından önemli bir eşik konumunda. Eksiklere rağmen iç saha avantajı ve tarihsel veriler, sarı-lacivertlilerin turu zorlaması için umut veriyor; sonuç, gruptaki dengeleri önemli ölçüde etkileyecek.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARIN ÇEKYA EKİBİ SLAVİA PRAG’I KONUK EDECEK.