Edirne'de park halindeki otomobil motorundaki kıvılcıcımlarla alev aldı ve kullanılamaz hale geldi

Edirne'de park halindeki otomobil alev aldı

Edirne'nin Kurtuluş Mahallesi Ahmet Taşçı Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobil, motor kısmından çıkan kıvılcımların ardından alev aldı. Araç, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gelen sürücü tarafından sokağa park edildikten kısa süre sonra alev topuna dönüştü.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye gelen sürücünün park ettiği Bulgaristan plakalı K8971BH otomobilin motorundan kıvılcımlar çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracın yanından uzaklaştı; kısa süre içinde araç tamamen alev aldı.

müdahale ve hasar:

Sokaktan yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobili saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi ve araç kullanılamaz hale geldi.

EDİRNE’DE BULGARİSTAN PLAKALI OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI