Tırla çarpışan Tesla otomobil küle döndü; itfaiye alevleri üç saatte söndürdü

kaza ve ilk müdahale:

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Muğla Bulvarı Ovaeymir Kavşağı üzerinde saat 19.00 sularında meydana gelen kazada bir Tesla marka otomobil ile tır çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 35 BTB 229 plakalı Tesla, Ovaeymir yönünden Efeler istikametine dönüş yapmaya çalışırken, Çine istikametine seyir halinde bulunan F.A. yönetimindeki 09 AON 074 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpmasının ardından bir anda alev aldı. Sürücü E.G., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak çevredekilerin yardımıyla güvenli bir alana geçti. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi ve bölgeye itfaiye, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

yangın söndürme ve soğutma çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Ekipler, 3 bin dereceye kadar dayanıklı özel yangın söndürme battaniyesi ile alevlere doğrudan müdahale ederek aynı zamanda soğutma çalışmaları yaptı.

İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altında tutulması ve yeniden alevlenme riskinin azaltılması için araç yüzeyindeki ısıyı termal ölçüm cihazlarıyla sık sık kontrol etti. Yapılan yoğun müdahaleler sonucunda yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü ve ekipler güvenlik önlemlerini alarak battaniyeyi kaldırıp nihai soğutma işlemlerini gerçekleştirdi.

Elektrikli otomobil uygulanan söndürme ve soğutma işlemlerinin ardından kullanılamaz hale gelerek adeta küle döndü ve çekici yardımıyla kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre yaralının durumu iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE TIRLA ÇARPIŞTIKTAN SONRA ALEV TOPUNA DÖNEN TESLA MARKA ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN YANGININA İTFAİYE EKİPLERİ, 3 BİN DERECEYE KADAR DAYANIKLI ÖZEL YANGIN BATTANİYESİYLE MÜDAHALE ETTİ, YAKLAŞIK 3 SAAT SÜREN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLEN OTOMOBİL İSE KÜLE DÖNDÜ.