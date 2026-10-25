Dolar 49,7423 +0,04%
Euro 55,8213 +0,12%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.414,12 +0,07%
EUR/USD 1,1217 -0,04%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Tırla çarpışan Tesla otomobil küle döndü; itfaiye alevleri üç saatte söndürdü

Aydın Efeler'de tırla çarpışan Tesla araç alev aldı; itfaiyenin özel battaniye ve termal takipli müdahalesiyle yangın yaklaşık üç saatte söndürüldü.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 22:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Tırla çarpışan Tesla otomobil küle döndü; itfaiye alevleri üç saatte söndürdü

kaza ve ilk müdahale:

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Muğla Bulvarı Ovaeymir Kavşağı üzerinde saat 19.00 sularında meydana gelen kazada bir Tesla marka otomobil ile tır çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 35 BTB 229 plakalı Tesla, Ovaeymir yönünden Efeler istikametine dönüş yapmaya çalışırken, Çine istikametine seyir halinde bulunan F.A. yönetimindeki 09 AON 074 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpmasının ardından bir anda alev aldı. Sürücü E.G., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak çevredekilerin yardımıyla güvenli bir alana geçti. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi ve bölgeye itfaiye, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

yangın söndürme ve soğutma çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Ekipler, 3 bin dereceye kadar dayanıklı özel yangın söndürme battaniyesi ile alevlere doğrudan müdahale ederek aynı zamanda soğutma çalışmaları yaptı.

İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altında tutulması ve yeniden alevlenme riskinin azaltılması için araç yüzeyindeki ısıyı termal ölçüm cihazlarıyla sık sık kontrol etti. Yapılan yoğun müdahaleler sonucunda yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü ve ekipler güvenlik önlemlerini alarak battaniyeyi kaldırıp nihai soğutma işlemlerini gerçekleştirdi.

Elektrikli otomobil uygulanan söndürme ve soğutma işlemlerinin ardından kullanılamaz hale gelerek adeta küle döndü ve çekici yardımıyla kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre yaralının durumu iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE TIRLA ÇARPIŞTIKTAN SONRA ALEV TOPUNA DÖNEN TESLA MARKA ELEKTRİKLİ...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE TIRLA ÇARPIŞTIKTAN SONRA ALEV TOPUNA DÖNEN TESLA MARKA ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN YANGININA İTFAİYE EKİPLERİ, 3 BİN DERECEYE KADAR DAYANIKLI ÖZEL YANGIN BATTANİYESİYLE MÜDAHALE ETTİ, YAKLAŞIK 3 SAAT SÜREN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLEN OTOMOBİL İSE KÜLE DÖNDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı
images

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü
images

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı
images

Kızılırmak-Çankırı kara yolunda trafik kazası: genç sürücü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dündül Tepesi'nde zorlu araziyi aşan amatör dağcılar keçileri 70 metreden kurtardı

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Kadıköy'de devler ligi sınavı: Fenerbahçe Slavia Prag'ı ağırlıyor

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı